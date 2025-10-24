温昇豪揪迺夜巿 李廷鎮自豪神射手 洪暐哲服役過瘦只當12天兵

温昇豪（右起）、李廷鎮、洪暐哲出席《整形過後》上檔記者會，分享分攝趣事。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓星李廷鎮、温昇豪、洪暐哲昨出席影集《整形過後》宣傳活動，李廷鎮大讚温昇豪飾演的花花公子「演得非常好」，温昇豪謙虛回：「我演不過他啦！他在韓國都演花花公子。」近來演藝圈爆發第三波閃兵風暴，李廷鎮直言：「在韓國兵役問題非常敏感，基本上大家都會去當，如果在韓國閃兵，藝人就會直接引退，沒辦法再出來。」

26歲的洪暐哲分享，當年在韓國當練習生，因役男身分每4個月就得回台灣報到，他覺得太麻煩，乾脆先去當兵，體檢時BMI值低於標準的16.5，被判定過瘦，最後當了12天補充兵就退伍。經紀人笑說，最近活動邀約前都會被問「當兵了沒」，差點要拿出退伍令證明。

温昇豪與李廷鎮相識十年，他感謝對方情義相挺，不忘笑虧：「韓國藝人費用比較貴，還好認識十年，片酬打到骨折。」李廷鎮這次來台5天4夜，温昇豪盡地主之誼，安排了逛夜市、吃海產、打高爾夫球等行程。李廷鎮說：「去夜市很享受，買了小吊飾、玩射氣球。」他秀出手機玩射氣球的影片，幾乎發發都射中，堪稱是神射手。

暌違10年再合作，李廷鎮誇讚温昇豪比之前更加從容有餘，温昇豪也大讚對李廷鎮的「帥氣程度改觀」，「他在戲裡騎機車真的很帥，是很專情又有魅力的角色。」李廷鎮則謙虛表示自己不太會騎重機，但幸好畫面把他拍得很帥。

洪暐哲劇中飾演年輕護理師，一場抽脂手術場面至今仍讓他難忘，「以前只聽說抽脂可怕，沒想到實際拍時真的嚇到，那個器械比想像還大，過程還要來回操作，看起來非常激烈。」透露劇組為了真實感，現場還加上血漬和油脂，「畫面真實到讓我當下覺得自己真的在手術中。」

