自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

温昇豪揪迺夜巿 李廷鎮自豪神射手 洪暐哲服役過瘦只當12天兵

温昇豪（右起）、李廷鎮、洪暐哲出席《整形過後》上檔記者會，分享分攝趣事。（記者陳奕全攝）温昇豪（右起）、李廷鎮、洪暐哲出席《整形過後》上檔記者會，分享分攝趣事。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓星李廷鎮、温昇豪、洪暐哲昨出席影集《整形過後》宣傳活動，李廷鎮大讚温昇豪飾演的花花公子「演得非常好」，温昇豪謙虛回：「我演不過他啦！他在韓國都演花花公子。」近來演藝圈爆發第三波閃兵風暴，李廷鎮直言：「在韓國兵役問題非常敏感，基本上大家都會去當，如果在韓國閃兵，藝人就會直接引退，沒辦法再出來。」

26歲的洪暐哲分享，當年在韓國當練習生，因役男身分每4個月就得回台灣報到，他覺得太麻煩，乾脆先去當兵，體檢時BMI值低於標準的16.5，被判定過瘦，最後當了12天補充兵就退伍。經紀人笑說，最近活動邀約前都會被問「當兵了沒」，差點要拿出退伍令證明。

温昇豪與李廷鎮相識十年，他感謝對方情義相挺，不忘笑虧：「韓國藝人費用比較貴，還好認識十年，片酬打到骨折。」李廷鎮這次來台5天4夜，温昇豪盡地主之誼，安排了逛夜市、吃海產、打高爾夫球等行程。李廷鎮說：「去夜市很享受，買了小吊飾、玩射氣球。」他秀出手機玩射氣球的影片，幾乎發發都射中，堪稱是神射手。

暌違10年再合作，李廷鎮誇讚温昇豪比之前更加從容有餘，温昇豪也大讚對李廷鎮的「帥氣程度改觀」，「他在戲裡騎機車真的很帥，是很專情又有魅力的角色。」李廷鎮則謙虛表示自己不太會騎重機，但幸好畫面把他拍得很帥。

洪暐哲劇中飾演年輕護理師，一場抽脂手術場面至今仍讓他難忘，「以前只聽說抽脂可怕，沒想到實際拍時真的嚇到，那個器械比想像還大，過程還要來回操作，看起來非常激烈。」透露劇組為了真實感，現場還加上血漬和油脂，「畫面真實到讓我當下覺得自己真的在手術中。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中