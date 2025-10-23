自由電子報
娛樂 最新消息

文化部號召國片億起來 30強片衝衝衝

今年下半年及明年春節檔30部台片劇組與數十位影人齊聚「國片億起來」造勢，希望台片繼續創佳績。（記者胡舜翔攝）今年下半年及明年春節檔30部台片劇組與數十位影人齊聚「國片億起來」造勢，希望台片繼續創佳績。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕文化部長李遠與「國片起飛大聯盟」主席廖偉銘昨號召下半年及明年春節檔30部台片劇組與數十位影人齊聚「國片億起來」造勢記者會，一同為台片造勢。李遠更表示，文化部將持續挹注資源，推動紀錄片補助與「大航海計畫」國際合作，最高補助達1億元，並加碼文化幣活動，鼓勵民眾進戲院支持國片。

2025年台片強勢回歸，今年目前已有《角頭－鬥陣欸》與《96分鐘》票房雙雙破億，分別累積1.88億與1.87億，穩坐年度台片冠亞軍。青春校園電影《有病才會喜歡你》則突破6千萬，還有上映中的恐怖片《泥娃娃》以黑馬之姿，累積近6千萬票房，全台觀影熱潮再起。目前今年台片總票房已達7.58億，較去年同期成長26％。

昨天記者會上包括戴立忍、張懷秋、黃騰浩、謝佳見、高伊玲、黃珮琪等演員出席，還有《大濛》監製葉如芬、《泥娃娃》監製陳亮材、《96分鐘》監製鄒介中、《角頭－鬥陣欸》出品人張芷瑄與《功夫》導演九把刀等人接力傳遞破億能量，期盼更多國片加入「千萬俱樂部」，再創票房高峰。

文化部長李遠強調：「台灣不能沒有國片，唯有讓電影成為產業龍頭，文創才能全面起飛！」更說台片類型包含藝術、商業、社會關懷及對歷史的了解，擁有很好的文化底蘊。除了表示「非常有信心」，他也希望接下來「週週有新片、常常鬧雙包、年年有戲拍、戲院一直開、紅盤跟著開、國片億起來！」

