坤達返國認閃兵50萬交保 玩很大不找代班主持

坤達涉閃兵，回台一下機，即遭檢警拘提帶回偵訊。（記者劉信德攝）

〔記者記者陸運鋒、徐聖倫、劉信德、王定傳、李文馨、侯家瑜、林欣穎／台北報導〕新北地檢署持續追查「閃兵集團」案，繼6月間起訴首腦陳志明與藝人陳零九、王大陸後，日前啟動第三波掃蕩行動，陸續拘提藝人陳柏霖、修杰楷、Energy成員書偉及棒棒堂小杰等人，訊後均獲諭知交保。坤達因在加拿大錄製《綜藝玩很大》，得知消息後火速返台，昨清晨5時抵達桃園機場，隨即前往新北地檢署應訊，中午12時許依《妨害兵役治罪條例》及《刑法》偽造文書罪嫌，諭令50萬元交保。

坤達步出地檢署時神情嚴肅，面對媒體僅簡短回應：「接下來會負起該負的責任，全力配合調查。」據了解，他在偵訊中坦承當年氣胸康復後，仍未達免役標準，為閃避兵役竟購買假病歷，以「高血壓」為由申請免役，遭檢警掌握證據後到案說明。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後，節目主持搭檔吳宗憲也透露錄影進度：「坤達現在就先回去赴案，把事情處理好。我們在加拿大先完成工作，後面就邊走邊看囉。」至於節目是否尋找代班主持？他認為沒有必要，「坤達交保、繳完罰金就會回來，現在該面對的就好好面對。」《綜藝玩很大》製作單位則回應：「坤達會全力配合檢警調查，後續是否繼續錄影，要視偵查結果再決定。」

扁平足役男擬改服替代役

此外，國防部、內政部正在檢討193項役男體位區分標準。役政司長沈哲芳昨表示，血壓標準是重中之重，未來導致心臟、器官有實質病變才能免役，且測量過程必須住院檢查；他也說，為避免役男蓄意增重，BMI值也將大幅度提升到四十五才能免役，而扁平足也將從免役調整為替代役。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法