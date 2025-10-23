自由電子報
娛樂 最新消息

江蕙報喜明年2月返場 拱江淑娜開唱

江蕙明年2月將返場開唱，相關資訊將在近期公布。（寬宏藝術提供）江蕙明年2月將返場開唱，相關資訊將在近期公布。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌壇天后江蕙9月1日生日當天才在小巨蛋完成最終場演唱會，巡演尾聲不少歌迷聽不過癮，安可時在台下頻頻喊加場，歌迷集氣力量大，江蕙確定明年2月將返場小巨蛋開唱了。

江淑娜金鐘表演受肯定，姊姊江蕙也看好她出來開演唱會。（三立提供）江淑娜金鐘表演受肯定，姊姊江蕙也看好她出來開演唱會。（三立提供）

此外，「二姐」江蕙妹妹江淑娜暌違10年，日前重返舞台，在金鐘獎典禮上的演出被觀眾大讚好聽，體態也保持很好，當時江蕙在家中也看轉播，看到妹妹的好表現，直說其實江淑娜也可以出來開演唱會。

江蕙之前順利完成北高雙蛋總計23場演出，獲得許多好評，這次巡演也圈粉許多年輕歌迷，聽到她的好歌聲和幽默感，終於知道家中長輩為什麼長期以來這麼想看江蕙的演唱會。

當時江蕙在小巨蛋最後兩場演出安可時，很多歌迷高喊「加場」，她笑說：「這來得太突然啦！八字都還沒一撇，沒場地也沒辦法唱啊！不然叫主辦單位寬宏藝術努力喬喬看場地吧，如果有就唱！」她這一說，全場歡聲雷動。沒想到當時看似即興的玩笑，現在真的有機會實現了，明年2月江蕙確定將返場小巨蛋演出，連她也驚訝說：「萬萬沒想到，現在竟然真的有機會喬到場地！」原以為「不可能的任務」，如今在寬宏團隊的努力爭取下，真的有了實現契機。

江蕙和江淑娜姊妹都有一副好嗓音，金鐘典禮上，久違舞台的江淑娜高唱瓊瑤戲劇經典歌曲《庭院深深》、《在水一方》及《煙雨濛濛》等作品，江蕙看了覺得妹妹也該出來開演唱會，不僅如此，網友也熱情敲碗，粉絲的心聲江淑娜都聽到了，很開心自己的表演能受到肯定。至於辦演唱會，她覺得大家還是先聽姊姊江蕙開唱，歌迷則期待，屆時江蕙是否可以邀請妹妹同台當彩蛋嘉賓，江蕙演唱會相關資訊寬宏將於近期正式對外公布。

