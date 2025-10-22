星廚聞閃兵話題靜默 安心亞一笑突圍打破冷場

林予晞（左起）、白潤音、李玉璽、胡宇威、陳庭妮、安心亞、蔡詩芸和張懷秋昨出席《星廚之戰》記者會，被問到閃兵事件一陣靜默。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《星廚之戰》昨舉行首播記者會，胡宇威、陳庭妮、黃偉晉、蔡詩芸、懷秋、白潤音、安心亞、李玉璽和林予晞出席受訪。原本眾星開心聊節目拍攝趣事，未料當被問到「有看到早上藝人閃兵被抓的新聞嗎？」現場氣氛瞬間凝結，沒人敢率先開口，場面一度靜默。

尷尬時刻中，安心亞突然笑了一下，被媒體開玩笑問「難道妳有當兵？」她機智回道：「一下懷疑我懷孕、一下懷疑我當兵，我也太多事了吧！」成功打破冷場。年僅16歲的白潤音也被問到看法，他表示還沒點開新聞看內容，不過他表示時間到了就會去當兵。

胡宇威後來有提到自己因具美國籍而免役；李玉璽雖未答，但他曾說早在2014年就服完兵役；黃偉晉雖先行離開，但曾分享過自己在忠靈祠服役的經驗；懷秋則全程低調，訪問結束後第一個快閃離場，似乎不願多談此事。

談到錄影趣事，林予晞坦言做菜時不敢直視青蛙卻真情落淚，還虧安心亞「哭假的」。胡宇威與陳庭妮夫妻檔首度合體錄影，笑說在家時完全不敢提到菜單內容與細節，就怕說溜嘴。

