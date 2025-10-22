自由電子報
娛樂 最新消息

閃兵藝人再添5人陳柏霖 修杰楷 小杰 書偉交保 坤達今返國拘提

書偉花15萬閃兵昨被檢警拘提到案,聲明虛心認錯。（記者陸運鋒攝）書偉花15萬閃兵昨被檢警拘提到案,聲明虛心認錯。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒、王定傳、徐聖倫、吳仁捷、謝君臨、林欣漢、李文馨、傅茗渝、賴筱桐／台北報導〕檢警偵辦以男子陳志明為首的閃兵集團，昨執行第三波掃蕩，拘提藝人陳柏霖、修杰楷、Energy書偉（張書偉）、棒棒堂小杰（廖允杰）及李姓、劉姓、袁姓、古姓男子等8人。

小杰花30萬閃兵昨早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）小杰花30萬閃兵昨早被檢警拘提到案。（記者陸運鋒攝）

4藝人35萬至50萬元交保

修杰楷花錢閃兵只獲替代役體位，後來選擇服役。（記者陸運鋒攝）修杰楷花錢閃兵只獲替代役體位，後來選擇服役。（記者陸運鋒攝）

檢方複訊後，諭令4名藝人35萬元至50萬元交保，其餘4人10萬元至15萬元交保，至於名單內的Energy坤達昨緊急取消國外工作，今晨返國後再由檢警拘提。

陳柏霖花10萬閃兵被拘提到案，是這波藝人最少的價碼。（記者陸運鋒攝）陳柏霖花10萬閃兵被拘提到案，是這波藝人最少的價碼。（記者陸運鋒攝）

檢警掌握閃兵藝人事證昨兵分多路發動搜索，將陳柏霖等8人拘提到案，發現均是以「血壓過高」為由躲避兵役，陳柏霖為最低花費10萬元，修杰楷、書偉花費15萬元，小杰花費30萬元為最高，複訊後依妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪嫌偵辦，不排除後續有更多藝人涉案。

修杰楷花錢還當5個月替代役

其中特別的是，修杰楷2016年5月服替代役前原本是「常備役體位」，但涉找上「閃兵集團」打算更改成「免役體位」，不料在作假時找來的槍手血壓不夠高，未達免役標準，因此判定為「替代役體位」，但他不願再拚，只好乖乖服替代役。

給人好爸爸形象的修杰楷，後來至新北市民政局服替代役，但僅短短服役5個月，就因妻子賈靜雯懷孕，且家中還有幼女「咘咘」，符合法規申請提前退役，如今卻被查獲「閃兵」，演藝工作恐受到影響。

據悉，警方昨持搜索票上門時，修杰楷與女兒咘咘、Bo妞在家，為免孩子受驚，警方先請他聯絡保母照看，接著才將他帶離現場。而修杰楷的妻子賈靜雯正在廈門拍戲，透過經紀公司回應：「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任。」

昨天4名藝人交保後，修杰楷頻頻道歉，媒體追問認為花錢、沒有免役是否受委屈，他回「不覺得是冤大頭」；陳柏霖則感謝檢警讓他面對年少時做出很取巧、荒誕的選擇，未來將配合調查；小杰則懊悔年輕時做錯了事，但強調罹患家族性遺傳疾病，將靜待調查即快步離去。

國防部長顧立雄昨表示，會加速檢討頒布新的體位標準。行政院長卓榮泰昨在立法院表示，無論是一般的服役或替代役，都是國民應盡的義務，站在國民、國家的立場上，盡這個義務的時候，應該勇敢的承擔。

