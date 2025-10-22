自由電子報
娛樂 最新消息

豐臀金扮訴訟女王 向葛倫克蘿絲看齊

金卡達夏（左）首度主演劇情影集，在《訴訟女王》飾演離婚律師。（Disney+ 提供）金卡達夏（左）首度主演劇情影集，在《訴訟女王》飾演離婚律師。（Disney+ 提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕「豐臀金」金卡達夏首度主演劇情影集《訴訟女王》，飾演一名離婚律師。她透露角色靈感來自好萊塢有「明星離婚女王」之稱的律師蘿拉華瑟，「角色非常堅強、霸氣，蘿拉也曾是我的律師，她總讓人相信一切都會沒事。那也是我們想帶給女性觀眾的能量。」

葛倫克蘿絲（左起）、莎拉寶森、堤亞娜泰勒、金卡達夏出席《訴訟女王》洛杉磯首映會。（法新社）葛倫克蘿絲（左起）、莎拉寶森、堤亞娜泰勒、金卡達夏出席《訴訟女王》洛杉磯首映會。（法新社）

影集同時集結曾8度入圍奧斯卡的葛倫克蘿絲（Glenn Close），她笑說第一次與一群優秀的女演員共演，一開始還有點嚇到，「這真是一段美好的經驗，我想未來也會持續帶來驚喜。」

金卡達夏聽後打趣回應：「當葛倫說她也會緊張時，我心想『天啊，她都會害怕，那我該怎麼辦？』」她坦言正因如此，更激勵自己精進演技，「如果連葛倫這樣的演員都還在追求完美，那代表我們永遠都能再更好。」

談及首度主演影集，金卡達夏說：「我從不覺得自己被困在框架裡，沒有年齡限制，也沒有界線。想做就去試，開始就對了。」並表示演出讓她更堅信「人生沒有任何限制」。《訴訟女王》將於11月4日上線 Disney+。

