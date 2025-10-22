自由電子報
娛樂 最新消息

民歌大團圓11月轟大巨蛋 吳楚楚端出音樂滿漢全席

吳楚楚（中）化身總舖師，率馬毓芬（左）、范怡文兩位廚娘端出最好民歌菜色。（中華音樂人交流協會提供）吳楚楚（中）化身總舖師，率馬毓芬（左）、范怡文兩位廚娘端出最好民歌菜色。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由中華音樂人交流協會主辦的「臺北大巨蛋 民歌大團圓」演唱會，11月22日將登大巨蛋開唱，主導者吳楚楚化身「總舖師」，率領民歌手馬毓芬、范怡文巧扮「廚娘」，一起向粉絲端出豐富的民歌好菜，另外帶動跳名師潘若迪也將成為彩蛋嘉賓助陣，炒熱氣氛。

潘若迪將擔任大巨蛋民歌演唱會彩蛋嘉賓，讓觀眾動起來。（艾迪昇傳播提供）潘若迪將擔任大巨蛋民歌演唱會彩蛋嘉賓，讓觀眾動起來。（艾迪昇傳播提供）

大巨蛋民歌演唱會曲目超過100首，歌手將接力唱7小時，吳楚楚率眾歌手獻上「音樂滿漢全席」，潘越雲的《天天天藍》、王夢麟的《阿美阿美》，還有曾淑勤的《魯冰花》等都能聽到。

范怡文雖扮成「廚娘」，但她自爆：「我是『零廚藝』，完全不會做菜！」透露兒子小學時被老師問到：「媽媽的拿手菜是什麼？」竟天真回答：「麥當勞！」笑翻大家。馬毓芬則自爆，哥哥馬兆駿曾是她廚藝方面的「實驗白老鼠」。

潘若迪希望帶動氣氛，「反正玩得開心最重要！」難忘以前在民歌西餐廳邊吃牛排邊聽歌的青春時光，特別喜歡李建復、王夢麟等民歌手，購票可洽拓元售票系統。

