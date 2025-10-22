自由電子報
娛樂 最新消息

陳漢典婚後曬幸福 甜喻Lulu「起床動力」

陳漢典甜蜜談新婚生活。（記者胡舜翔攝）陳漢典甜蜜談新婚生活。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典昨與實境節目《百分之一相對論》搭檔黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩、本本出席媒體茶敘，陳漢典前天才甜蜜與「Lulu」黃路梓茵登記結婚，陳漢典講到愛妻眼神充滿柔和，更靦腆告白Lulu：「她是我起床的動力！」

陳漢典（左）笑曝和Lulu在家綜藝十足。（資料照，記者王文麟攝）陳漢典（左）笑曝和Lulu在家綜藝十足。（資料照，記者王文麟攝）

陳漢典透露前天登記完就跟親友們去唱歌，最近工作繁忙，但婚禮有在陸續規劃當中，而日前小S曾問Lulu「陳漢典尺寸」，陳漢典則笑回，只有小S可以這麼問，「而且當她問這個題目的時候，我就知道S姐回來了！」

潘君侖（左起）、本本、陳漢典、黃偉晉、梁以辰、宋偉恩昨出席實境節目《百分之一相對論》發布會。（記者胡舜翔攝）潘君侖（左起）、本本、陳漢典、黃偉晉、梁以辰、宋偉恩昨出席實境節目《百分之一相對論》發布會。（記者胡舜翔攝）

談到老婆，陳漢典說Lulu是讓他很有信心可以相處一輩子的人，「她是我起床的動力，我想要起床就可以看到她，讓我像回到小時候，因為小時候不會賴床啊，她讓我覺得每天都是嶄新的一天。」陳漢典與Lulu的愛情是細水長流的日常浪漫，陳漢典還笑說彼此在家也是綜藝十足，歡笑聲不斷，還會綜藝摔，也說兩人很有共識。

至於昨有不少藝人再次爆閃兵，陳漢典強調他是扁平足，在10幾年前就收到政府的免役通知。他坦言因為扁平足的關係，有時候久站會不太舒服，「我也不想一直跟大家說我的腳痛，我們就是帶歡樂給大家，我還是個跳唱歌手，快樂大於痛苦。」

而潘君侖錄製軍旅節目《九條好漢在一班》，被問及對閃兵看法，他未多作表態，不過他分享自己曾在海軍陸戰隊服役4個月，加上在節目當兵，笑說自己當了兩次兵。

