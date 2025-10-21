Lulu陳漢典不畏風雨 登記結婚了-從搭檔變夫妻 親友見證甜蜜告白超閃

陳漢典（左）、Lulu在親友見證下完成登記，甜蜜放閃。

（天地合娛樂&民間友人提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕剛忙完金鐘獎主持工作的Lulu昨冒著風雨，現身戶政事務所與陳漢典完成登記，正式升格為「陳太太」。

Lulu（左）、陳漢典昨冒著風雨到戶政所完成登記，正式升格夫妻。（天地合娛樂&民間友人提供）

據現場目擊者指出，Lulu身穿可愛黃色洋裝，笑容滿面地牽著陳漢典步入戶所，氣氛溫馨又歡樂。父母與妹妹到場見證人生大事，老闆陳鎮川更親自現身祝賀，送上「金鏟子」象徵早生貴子，笑說是特地從大稻埕挑選，希望為新人添喜氣。現場還有鴛鴦枕與喜幛，象徵圓滿幸福，Lulu閨密Amanda也陪伴見證甜蜜時刻。

而在笑聲中也有動容一刻，Lulu的父母在女兒登記時紅了眼眶，不捨她出嫁，Lulu立刻上前擁抱安慰，就連經紀人也感動落淚。兩人隨後透過經紀人證實婚訊：「我們真的結婚了！沒有特別原因，剛好都有空，風雨也阻擋不了我們結婚！」甜蜜告白閃瞎全場。

陳漢典稍早也在Lulu的「金鐘60小紀實」影片下留言：「努力是會被看見的，請勿心存僥倖，妳準備的過程和態度是最感人的，很開心看到這麼完美的呈現，妳給了很多人力量，謝謝妳一直那麼努力，妳值得這一切，辛苦了，妳太棒啦！」兩人從搭檔變夫妻，讓粉絲直呼夢幻又浪漫。

