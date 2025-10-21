自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60節目戲劇收視雙破5 康熙合體 潘迎紫頒獎最吸睛

潘迎紫（左二起）在主持人曾寶儀的歡迎下華麗登場頒獎，氣勢驚人破5.02收視。（三立提供）潘迎紫（左二起）在主持人曾寶儀的歡迎下華麗登場頒獎，氣勢驚人破5.02收視。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類與戲劇類頒獎典禮於上週圓滿落幕，今年適逢金鐘60周年，從入圍名單公布到典禮結束，全台熱度居高不下。昨收視成績出爐，節目類最高點落在「康熙合體」小S與蔡康永頒獎橋段；戲劇類則由「娃娃」潘迎紫登場瞬間奪冠，雙雙收視破5。

「康熙合體」頒獎，蔡康永（右）與小S掀起節目類收視高峰。（三立提供）「康熙合體」頒獎，蔡康永（右）與小S掀起節目類收視高峰。（三立提供）

金鐘60不僅在電視上收視亮眼，更在網路與跨平台串流創下新里程碑。今年金鐘總觸及人口逼近1400萬人次，橫跨電視、有線台、OTT及海外平台，是史上「最被看見」的一屆。根據統計，兩場典禮全國電視收視人口高達505.5萬人次，金鐘官方YouTube節目類觀看突破101萬、戲劇類更達136萬，直播最高同時在線觀眾逼近17萬。

節目類典禮中，小S與蔡康永久違同台揭曉綜藝節目主持人獎，小S頒獎給自己時，35至54歲女性觀眾收視高達5，成為全場最高潮；戲劇類典禮的收視巔峰則落在潘迎紫華麗登場頒獎，收視更飆破5.02，成為另一大亮點。

此外，兩場典禮表演卡司堪稱歷年最強。節目類由羅時豐領軍，攜手千田愛紗、黃偉晉、幻藍小熊及ARKiS熱唱連舞9分鐘，被封為金鐘最強壓軸；戲劇類的「那些年，我們一起追的劇」單元情懷滿滿，林凡與潘越雲演唱偶像劇金曲後，江淑娜驚喜現身，暌違十年再登舞台，獻唱瓊瑤名曲《庭院深深》、《煙雨濛濛》，她溫柔的嗓音喚起無數人青春回憶，全場感動落淚，為金鐘60畫下最經典的一幕。

