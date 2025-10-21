陳冠霖生日巧合媽祖生 吳念軒入陣曝神明親選

王品澔（右起）、王中平、韓菲、吳念軒、陳冠霖、黃登楷參加《媽祖在人間》開鏡祈福儀式。（民視提供）

〔記者李紹綾／新北報導〕陳冠霖、王中平、韓菲、吳念軒、王品澔、黃登楷昨出席民視短影集《媽祖在人間》開鏡祈福。陳冠霖飾演「媽祖化身」，笑說命中注定：「我生日就是媽祖生日（3月23日）。」

陳冠霖透露，2年前從母親口中得知，媽媽當年原本要去吃媽祖生日宴，卻臨時肚子痛生下他。他回憶家中開宮廟、父親是乩童，他曾騎車自摔車摔成廢鐵人竟毫髮無傷，爸爸說：「神明有去扶你。」讓他更深信冥冥之中有守護。

王中平與女兒韓菲劇中一個是化身流浪漢的媽祖、一個是愛吃吐司的叛逆媽祖。導演吳凱蕙笑稱韓菲「太燒錢」，動畫特效快把預算花光。韓菲首次跨足戲劇並獻唱主題曲，笑說與老爸在音樂上「磨合不小」，王中平直言：「是爭執，我就拿出音樂總監的頭銜！」父女鬥嘴不鬥氣，王中平還自封「軟柿子爸爸」。

吳念軒挑戰化身房仲的媽祖，導演爆料原本角色是位老太太，「但媽祖自己推了吳念軒來」，笑稱是神明親選。吳念軒說自己從小拜媽祖、也曾參加遶境，「那股力量會讓人莫名想哭」，能演祂的化身覺得格外有緣。

王品澔、黃登楷分飾「千里眼」與「順風耳」，兩人笑料不斷。王品澔自誇「視力超好」，黃登楷還現場展示「練會動耳朵」成果。

