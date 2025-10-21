自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳冠霖生日巧合媽祖生 吳念軒入陣曝神明親選

王品澔（右起）、王中平、韓菲、吳念軒、陳冠霖、黃登楷參加《媽祖在人間》開鏡祈福儀式。（民視提供）王品澔（右起）、王中平、韓菲、吳念軒、陳冠霖、黃登楷參加《媽祖在人間》開鏡祈福儀式。（民視提供）

〔記者李紹綾／新北報導〕陳冠霖、王中平、韓菲、吳念軒、王品澔、黃登楷昨出席民視短影集《媽祖在人間》開鏡祈福。陳冠霖飾演「媽祖化身」，笑說命中注定：「我生日就是媽祖生日（3月23日）。」

陳冠霖透露，2年前從母親口中得知，媽媽當年原本要去吃媽祖生日宴，卻臨時肚子痛生下他。他回憶家中開宮廟、父親是乩童，他曾騎車自摔車摔成廢鐵人竟毫髮無傷，爸爸說：「神明有去扶你。」讓他更深信冥冥之中有守護。

王中平與女兒韓菲劇中一個是化身流浪漢的媽祖、一個是愛吃吐司的叛逆媽祖。導演吳凱蕙笑稱韓菲「太燒錢」，動畫特效快把預算花光。韓菲首次跨足戲劇並獻唱主題曲，笑說與老爸在音樂上「磨合不小」，王中平直言：「是爭執，我就拿出音樂總監的頭銜！」父女鬥嘴不鬥氣，王中平還自封「軟柿子爸爸」。

吳念軒挑戰化身房仲的媽祖，導演爆料原本角色是位老太太，「但媽祖自己推了吳念軒來」，笑稱是神明親選。吳念軒說自己從小拜媽祖、也曾參加遶境，「那股力量會讓人莫名想哭」，能演祂的化身覺得格外有緣。

王品澔、黃登楷分飾「千里眼」與「順風耳」，兩人笑料不斷。王品澔自誇「視力超好」，黃登楷還現場展示「練會動耳朵」成果。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中