娛樂 最新消息

呂允首出輯成三冠王 簽唱馬拉松長達6小時

呂允低調發片爆紅，首度舉辦簽唱會吸引滿滿粉絲支持。（添翼創越工作室提供）呂允低調發片爆紅，首度舉辦簽唱會吸引滿滿粉絲支持。（添翼創越工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕盧廣仲的師弟、創作新星呂允推出首張專輯《別著急》，橫掃博客來各榜成為「三冠王」，日前於台北車站舉辦首場大型戶外簽唱會，吸引爆滿粉絲頂著33度艷陽到場支持，呂允不僅全程笑容滿面，更貼心提醒歌迷「記得補水」，暖男指數爆表。

這場簽唱會是呂允首次大型戶外活動，他演唱新歌《巴蕊》、《空拍》與《怎麼辦都是你啦》，清新嗓音搭配真摯情感，全場大合唱氣氛感人，整場簽名馬拉松長達6小時，他笑說：「我已經準備好手腕為大家服務！」令粉絲大呼感動。

《別著急》以千禧少年寫下成長迷茫為主題，收錄11首創作，橫跨民謠、電子、搖滾、舞曲等曲風，展現他豐富的創作能量。出道以來幾乎沒什麼宣傳的他，靠著音樂裡的真誠與現場魅力，一舉成為「現象級創作新星」。3場Legacy演唱會一開賣即秒殺，短短幾分鐘湧入近萬人搶票，甚至出現「詐騙票」亂象。

2000年生的呂允，媽媽是音樂老師，6歲學鋼琴，國中時便開始自編自唱。19歲前歷經梅尼爾氏症與克隆氏症的身體挑戰，一度聽力受損，反而讓他更珍惜每一次歌唱的機會。隨著專輯發行以及演唱會秒殺的好成績，添翼宣布中南部巡演正在安排中，準備唱進更多城市。

