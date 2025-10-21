自由電子報
娛樂 最新消息

李聖傑攻蛋報喜加場 操肌趕進度

李聖傑宣布小巨蛋演唱會加場，加碼秀球技。（記者王文麟攝）李聖傑宣布小巨蛋演唱會加場，加碼秀球技。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠、陳慧玲／台北報導〕李聖傑等了26年，終於將首度攻蛋舉辦演唱會，昨更分享加場喜訊，單身的他喊話要忙完演唱會，再來考慮感情的事情。新加坡歌手蔡淳佳慶祝出道25年，12月也將來台開唱，她和老公在新加坡經營精品眼鏡行很穩定，兩人從認識至今已經26年，透露老公是她的初戀，笑說：「我覺得帥就好，他是屬於可愛型的。」

蔡淳佳曾被催眠，覺得是個特別的體驗。（淳萃文化提供）蔡淳佳曾被催眠，覺得是個特別的體驗。（淳萃文化提供）

李聖傑推出微專輯《FACE III 未來》，緊接著12月26、27日要登上台北小巨蛋舉辦「One Day 直到那一天」演唱會，最近積極操肌，除了練心肺功能，接下來還要重訓兩個月，屆時是否要秀肌肉？他打趣看進度，「目前胸肌有兩塊，練好就會透明（衣服），腹肌的話至少要6塊，形狀必須完整。」

熱愛網球的李聖傑曾經和「周董」周杰倫對打，提到球技，他大讚周董打球很有天分，手感非常好，「現在跟他打球壓力很大」，希望未來可以跟周董一起推廣網球，成立兩個球隊、舉辦「明星盃」來PK。

蔡淳佳曾唱紅過《陪我看日出》，但已17年沒有公開和台灣粉絲見面，平常會聽周興哲、A-Lin的歌，和許哲珮也是好友，許哲珮具有催眠師身分，蔡淳佳說：「我有被她催眠，與眾不同的經驗。」她分別看到不同的前世曾是老鷹，還有富太太。

過去總被包裝成玉女歌手，但蔡淳佳說自己個性偏豪邁，早年曾被某男歌手說要抱一個，「當下我不舒服，也許他是開玩笑的，我就說：『你去抱樹吧！』」也有人暗示過要潛規則，「我那麼直接強悍，他要怎麼潛規則？我沒有興趣。」12月13日她將在Legacy TERA舉辦「淳粹25週年世界巡迴演唱會」。

