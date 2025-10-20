自由電子報
娛樂 最新消息

柯震東傳訊恭喜楊謹華 哀怨沒回覆

柯震東傳訊恭喜楊謹華 哀怨沒回覆柯震東自招相當在意狀態及外貌管理。
（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯震東昨出席醫美活動，他的氣色極佳，狀態好到發光，自招相當在意狀態及外貌管理，「不一定愛漂亮，但會希望自己整體狀態是好的」，大方表示全家人都愛打電波保養，「全家打到不行啊！」

柯震東在活動前一晚與許瑋甯合體，擔任金鐘60頒獎嘉賓，他透露頒完立刻回家守在電視前看典禮，看到15年好友楊謹華如願拿到戲劇節目女主角獎，他感動到在家掉下男兒淚，第一時間傳訊恭喜，「喊出她名字的那一刻，我真的超級開心」，但他也苦笑補了一句：「她到現在都還沒回我訊息。」笑說跟很多入圍者都認識很久，看著他們上台緊張得發抖，自己在螢幕前也替他們冒汗。

至於全場最爆點的「女女吻」，柯震東說自己完全沒被劇透，透露在後台柯佳嬿跟他說：「與楊謹華的頒獎橋段對了2天。」他心想：「頒獎有需要對那麼久嗎？結果原來是這個橋段，嚇到我！」被問若換成男男吻可不可以，他大方笑回：「我OK啊！」他還特別提到，看見76歲的潘迎紫現身，整個驚呆：「恐怖耶！那個狀態是萬中選一。」對演藝圈前輩充滿敬佩。

