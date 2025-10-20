BLACKPINK施魔法逼退雨神 Rosé嗑手搖飲鹽酥雞接地氣

BLACKPINK時隔兩年再訪高雄，超過10萬名粉絲共襄盛舉。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕韓團「BP」BLACKPINK時隔兩年，18、19日重返高雄世運主場館開唱，兩場逾10萬名粉絲朝聖，熱情爆表！昨原本天公不作美下起雨，所幸4美開場曲《Kill This Love》音樂一下，雨勢逐漸停止，全場歌迷見證神奇一刻。

Lisa（左起）、Rosé、Jisoo、Jennie使盡全力寵粉，帶來精彩舞台演出。（Live Nation Taiwan提供）

BP昨第二天開唱，雖然頂著31度高溫，但當Lisa直呼「What’s up高雄」，Jennie甜喊「高雄Let’s go」時，歌迷高分貝尖叫聲回應，接著成員們一人一句中文自我介紹，誠意十足；Jisoo用中文說：「昨天真的很熱，謝謝大家的熱情，讓我們盡情玩到最後吧。」Rosé則拉著Lisa學說「高雄好ㄅㄧㄤˋ！」征服粉絲。

請繼續往下閱讀...

Rosé在演唱會喝起手搖飲，同款飲料狂掀熱議。（讀者提供）

當第二首《Pink Venom》一唱完，舞台後方隨即施放璀璨煙火，現場尖叫聲劃破天際，超強「粉色魅力」名不虛傳；在solo舞台上，性感擔當的Jennie在《Like Jennie》外套一脫，露出絕美小蠻腰，再度引來歡呼聲；Rosé則帶來夯翻全球的《APT.》，全場粉絲站起來跟著舞動，場面超壯觀。

開演前2小時，BLACKPINK粉絲絡繹不絕前往會場。（記者鍾志均攝）

BP時隔兩年再訪高雄，開演前約兩小時，高雄捷運世運站擠滿粉絲，世運大道上除了紅綠燈出現限定「BP版」，吸引眾人圍觀拍照，還有暖心粉絲自發性做小卡免費分送粉絲，令拿到卡片的歌迷表示超開心。

BLACKPINK18、19日重返高雄世運主場館開唱，兩場逾10萬名粉絲朝聖。（Live Nation Taiwan提供）

此外，Rosé在首日solo演出前大吃鳳梨酥，喝起台式手搖，昨天則大嗑一盤鹽酥雞，吸引粉絲熱議；據悉，Rosé第一天喝的是「波霸紅茶拿鐵」，據知外送平台幾乎單單爆滿，足見天團成員幫台灣手搖做了絕佳宣傳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法