（金鐘60慶功）連炳發一半獎金捐移工 楊一展催生《化外之醫》第2季

連炳發（右）、楊一展開心以《化外之醫》鍍金。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕來自越南的連炳發以《化外之醫》拿下戲劇節目男主角獎，成為金鐘史上首位越南籍戲王，他興奮直呼：「很幸福，沒想到可以得獎。」

封王後，連炳發的手機被滿滿的恭喜訊息灌爆，他在典禮身穿越南傳統服飾，透露造型靈感來自粉絲建議，「我人在國外工作，能夠入圍金鐘是件很驕傲的事，也希望把自己的國家元素帶給大家」。

談到獎金如何分配，連炳發大方宣布，一半將捐給在台外籍移工基金會，另一半要與《化外之醫》的大家庭一起慶祝，他開心笑說：「這次得獎真的太幸福了！」至於得獎後，片酬是否會漲價？連炳發幽默回應：「這要問經紀公司，但每個人的價值都是自己決定的，我會繼續努力。」

拿下男配角獎的楊一展同樣興奮直呼：「手機訊息根本接不完，還沒時間回！」被問到獎金怎麼用，他一臉驚訝：「有獎金喔？我以為只有男主角才有。」隨後大笑補一句：「比照發哥辦理，一半捐出來、一半大家同樂。」楊一展喊話催生《化外之醫》第2季。對此，製作人湯昇榮回應：「真的想拍，台灣有很多外配、移工的故事，我們第一季還有留伏筆喔！」

