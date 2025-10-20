自由電子報
娛樂 最新消息

（金鐘60慶功） 楊謹華封后怕昏倒穿球鞋領獎 嚴藝文喊話拍《影后》前傳

楊謹華以1票之差擊敗曾沛慈，如願拿下金鐘戲后。（記者王文麟攝）楊謹華以1票之差擊敗曾沛慈，如願拿下金鐘戲后。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘60前晚落幕，競爭激烈的戲劇演員與劇集獎項最終塵埃落定。戲劇節目女主角由入圍6次的楊謹華憑藉《影后》首度戴上后冠。評審主任委員柴智屏指出，女主角競爭非常激烈，最後楊謹華以1票之差擊敗曾沛慈。

柴智屏解釋，楊謹華勝出原因在於角色跨度大、感情線完整又討喜的表現，加上沒有壓過其他女性角色，如實呈現角色完整度。曾沛慈在《太太太厲害》展現家庭主婦與女間諜兼具的動作與婆媳戲，也讓評審讚賞其串聯整齣戲的能力。

曾莞婷（左起）、嚴藝文、楊謹華分別以《影后》拿下女配角、導演、女主角獎。（記者王文麟攝）曾莞婷（左起）、嚴藝文、楊謹華分別以《影后》拿下女配角、導演、女主角獎。（記者王文麟攝）

嚴藝文要拍前傳  讓胖姐與壁虎得獎

黃迪揚在金鐘60忙翻，除了雙料入圍戲劇節目男配角與迷你劇集男主角獎外，還擔任紅毯主持人，可惜今年與獎項無緣。他昨凌晨出席《影后》慶功宴，編導嚴藝文安慰他：「誰可以比我們黃迪揚演得更好？」她透露雖尚未決定拍第2季，但有想拍經紀人胖姐與壁虎前傳，被虧說兩位演員都沒得獎，嚴藝文立刻喊：「前傳讓你們兩個得獎！」黃迪揚笑回：「再拚一把！」

對於摃龜，黃迪揚幽默說：「我從雙料入圍一夕之間變雙料摃龜，跌落神壇，明天畫兩隻烏龜在臉上。」他也感動表示，入圍金鐘特別有感觸，因為身邊親友比他自己更希望他得獎，「大家的祝福把我包覆住，讓我覺得好像已經得獎了」。

黃迪揚金鐘落馬不氣餒，有大家的祝福已足夠。（記者王文麟攝）黃迪揚金鐘落馬不氣餒，有大家的祝福已足夠。（記者王文麟攝）

★曾莞婷出道27年首鍍金 上台腦袋空白

《影后》拿下4項大獎與人氣獎，楊謹華奪戲后，曾莞婷出道27年首次入圍即得女配角獎。楊謹華上台領獎時換上球鞋，坦言「怕有機會站上去會昏倒」，她和柯佳嬿頒獎時還上演「女女吻」，她打趣說原本只是想擁抱，「衝一波，反正我們都站在台上了」。

曾莞婷上台領女配角獎腦袋一片空白，忘記先前說的「要嗆謝瓊煖」，也忘記媽媽交代感言一定要帶到她，導播才切到在場加油的家人。嚴藝文補充，曾莞婷曾羨慕謝瓊煖的獎盃，如今終於完成鍍金願望。

