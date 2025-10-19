自由電子報
娛樂 最新消息

金鐘60最佳貢獻獎》陳淑芳出道68年從少女演到阿嬤 葉輝龍打造無數經典布景半世紀

「國民阿嬤」陳淑芳獲頒「特別貢獻獎」。（攝影新聞組攝）「國民阿嬤」陳淑芳獲頒「特別貢獻獎」。（攝影新聞組攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕「國民阿嬤」陳淑芳與台視資深布景師葉輝龍昨晚共同獲頒「特別貢獻獎」，象徵金鐘60向幕前與幕後職人致上最高敬意，兩人在滿場掌聲中登台，成為全場最溫暖的一幕。

台視資深布景師葉輝龍獲頒「特別貢獻獎」。（攝影新聞組攝）台視資深布景師葉輝龍獲頒「特別貢獻獎」。（攝影新聞組攝）

出道68年的陳淑芳，首度抱回金鐘獎，開心直呼欲求不滿，仍想再拚兩座，「我很貪心，希望能再拚兩座──最佳女主角、最佳女配角！」她回憶自己從少女演到阿嬤，感謝觀眾一路支持：「我能演戲演到今天，真的很幸福，只要你們喜歡，我一定會繼續演下去。」今年她寫下金馬、金鐘雙成就獎傳奇，強調：「這個獎不只是屬於我個人，更是屬於整個演藝圈大家庭。」

81歲的葉輝龍則是台視開播第6年入行，半世紀來打造無數經典布景。他謙虛說：「我不敢說對台灣電視有什麼貢獻，我只是個木工師傅，一輩子實實在在地做。」葉輝龍也期盼更多年輕人投入，「讓台灣的電視不只好看，也要有深度。」最後，他微笑著祝福所有人：「幸福、圓滿、平安。」

