金鐘60迷你劇集男女配角獎》朱宥丞哽咽感謝媽媽一路力挺 李沐靠被害人同角色再度敲鐘

朱宥丞（左）與李沐拿下迷你劇男女配角獎。（攝影新聞組攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕16歲的朱宥丞以公視《聽海湧》拿下迷你劇集（電視電影）男配角獎。他上台領獎時哽咽，特別感謝媽媽：「每次上山下海都是妳陪在我身邊，在我還不認識字的時候，是妳一字一句錄語音給我。」他也打趣說：「要謝謝的人太多，期待明年還能繼續站在這裡致謝。」

朱宥丞5歲開始拍戲，他坦言聽到自己得獎的瞬間，腦中閃過人生跑馬燈：「我把從有記憶以來的每一刻都回想過一遍，才驚覺已經過了快12年。這一路真的沒那麼好走，這次總算帶回一個證明回去，我這11年沒有白費。」

請繼續往下閱讀...

李沐以《誰是被害者2》奪下迷你劇集（電視電影）女配角獎，這是她繼5年前以《誰是被害者》拿下新人獎後，再度憑同角色登上得獎舞台。

領獎時，李沐哽咽表示：「犯了錯的人，值得被世界原諒嗎？是我拍攝時反覆思考的問題，我還沒有足夠智慧給出答案。」直到後台受訪，她都止不住淚水，透露前段時間陷入演技瓶頸，「很質疑自己，想突破、想變好，但找不到方法。能被金鐘鼓勵，對我來說真的很重要」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法