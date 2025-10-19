金鐘60戲劇男女配角獎》楊一展曾莞婷出道20幾年開胡了

楊一展（右）以《化外之醫》開心奪男配，曾莞婷《影后》亮眼表現拿下女配，兩人都感謝一路相伴的人。（攝影新聞組攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕楊一展、曾莞婷分別以《The Outlaw Doctor 化外之醫》、《影后》拿下戲劇節目男、女配角獎，兩人都是出道20幾年首度敲鐘，楊一展不可置信說：「這一小段路我走了10幾年了。」曾莞婷眼眶泛紅，哽咽表示：「這條路真的很難走，我走了27年。」

楊一展開心說：「我開胡了！」他覺得這部戲不容易，謙虛說自己只是一個小螺絲釘，「謝謝這一路一直陪伴我的人，這十年說長不長說短不短，你們一直在陪伴著我，謝謝我的經紀人，這22年來，一直守在我身邊，沒有放棄過我，即便我一直很挑劇。」

曾莞婷感謝導演嚴藝文，「在我懷疑自己時擁抱我每個情緒，要我擁抱角色，要我快樂的演出。」並謝謝貴人，也就是已逝導演陳慧翎，「很遺憾妳沒有辦法看到，但我相信妳在現場，是妳先看到我的，謝謝妳把我挖掘出來。」

並把這個獎獻給天上的爸爸，直呼：「我終於做到了，我知道我不夠完美，但沒有放棄。」喊話這條路上還在努力的人，「你們沒有不好，堅持下去總有一天會被看見。」

