娛樂 最新消息

金鐘60》江淑娜金鐘舞台最大彩蛋 瓊瑤組曲掀回憶殺

江淑娜驚喜現身金鐘60舞台，溫柔嗓音唱出滿滿回憶。（三立提供）江淑娜驚喜現身金鐘60舞台，溫柔嗓音唱出滿滿回憶。（三立提供）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕金鐘60戲劇類頒獎典禮表演節目以「那些年我們一起追的劇」最讓人津津樂道，邀請林凡從《Lydia》、《想見你想見你想見你》唱到《五天幾年》，以及潘越雲詮釋《忘不了》、《幾度夕陽紅》，熟悉旋律勾起觀眾滿滿追劇記憶。而最驚喜的橋段，莫過於江蕙的妹妹江淑娜暌違10年登上金鐘舞台，深情演唱瓊瑤劇經典主題曲《庭院深深》、《煙雨濛濛》。

江淑娜一開口，全場瞬間靜下，許多7、8年級生眼眶泛紅，隨著熟悉旋律哼唱，彷彿回到守在電視機前的黃金年代。她受訪時動情表示：「金鐘獎60是一甲子的卓越成就，今晚對我而言特別有意義。我帶著感恩的心來演唱瓊瑤阿姨的戲劇歌曲，因為她，我才有機會唱出這些經典，讓大家透過歌聲認識當時的江淑娜。」她感性補充：「藉由金鐘60，我想用歌聲緬懷瓊瑤阿姨，感謝她帶給我們這麼多經典回憶。」相隔10年重返螢幕舞台，江淑娜說：「希望未來能再透過演戲、演唱或主持，帶給大家驚豔與歡喜。」

典禮主持人由曾寶儀相隔3年再度掌舵，穩健台風搭配溫柔語調，讓典禮流程順暢，端莊禮服更為舞台增添沉穩氣場，也讓入圍者在揭獎前備感安心。

