金鐘60迷你劇集》鳳小岳首奪金鐘腿軟登頂 楊小黎從紅毯榮耀封后

影視歌三棲的鳳小岳拿下迷你劇集男主角獎。（攝影新聞組攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕影視歌三棲的鳳小岳昨晚拿下「迷你劇集（電視電影）男主角獎」，這也是他人生首座金鐘獎，笑說自己首次體驗「興奮到腿軟」的感覺；奪下迷你劇集（電視電影）女主角獎的則是等了7年的楊小黎，她以《台語有影—啥人顧性命》成功敲響金鐘，楊小黎從5歲開始拍戲、一路拚到36歲圓夢，哭著在台上直喊：「我終於夢想成真了！」

楊小黎長年主持金鐘紅毯，如願拿下迷你劇集戲后。（攝影新聞組攝）

出道多年的鳳小岳能演又能唱，這次擊敗吳念軒、姚淳耀、黃迪揚等強敵，鳳小岳感謝編劇、演員朋友們，還有他最重要的愛妻，「拍戲時我的父親急性中風，是太太在醫院照顧生病的父親，讓我無後顧之憂去工作，謝謝妳、辛苦妳了，我愛妳。」

楊小黎曾以《台北歌手》拿下金鐘53戲劇節目女配角獎，隔了7年拿下迷你劇集戲后，長年主持金鐘紅毯、見證無數人得獎的楊小黎，這次終於輪到自己站上舞台領獎，她動情地說：「主持紅毯好多年，終於上台拿到這個獎。我要謝謝我自己，這一路真的不容易。」

而被問到是否想感謝媽媽時，楊小黎一聽「媽媽」兩字立刻哽咽：「我沒有特別提，因為只要講到媽媽我就會哭。小時候拍戲，她幫我擋了很多子彈。長大後，她選擇放手，讓我學會自己擋子彈。」

至於多年來在主持與表演之間的平衡，楊小黎坦言主持也成為演員養分，她更笑說：「很多人以為我不拍戲了，其實我只是『在等一個人生角色』。」

