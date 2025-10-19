自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小S慶功宴不哭了 突喊復出合作蔡康永！ 曾國城台下冷笑挨轟 無奈任酸民解讀

小S（左）時隔20年再拿下金鐘獎，與搭檔派翠克開心慶功。（記者陳奕全攝）小S（左）時隔20年再拿下金鐘獎，與搭檔派翠克開心慶功。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎綜藝節目最佳主持人由《小姐不熙娣》的小S、派翠克拿下，這也是小S時隔20年再拿主持人獎。她感謝姊姊大S，也謝謝蔡康永給予她站上台的勇氣，至於復出時間她還沒想好，預計會等跨完年，「因為之前跨年是在大S家過，這是第一個沒有我姊的年，還不知道要怎麼過。」

小S昨出席慶功宴提到，她在頒獎典禮結束後回休息室就大哭一場，坦言這陣子心情都算起起伏伏，不過她典禮表現獲得滿堂彩，小S說很多段是臨時反應，「所以我想我很適合重新出道，但是要跟康永哥」，神來一筆也讓一旁的派翠克「綜藝摔」。

她也分享得獎後收到S媽與姊夫具俊曄的祝福，小S透露，具俊曄現在天天都去金寶山探望大S、每天都會畫大S畫像，「滿屋子都是我姊，不知道姊夫願不願意，看能不能有一天辦個畫展。」

而在典禮結束後，吳宗憲、陳漢典及Lulu都有特別上前恭喜小S和派翠克，吳宗憲更緊握小S雙手，過去兩人曾傳有嫌隙，小S則說吳宗憲當時很溫暖，還有鼓勵她。

曾國城金鐘摃龜大方祝福小S，「冷笑表情」遭網熱議頗無奈。（記者王文麟攝）曾國城金鐘摃龜大方祝福小S，「冷笑表情」遭網熱議頗無奈。（記者王文麟攝）

至於曾國城被網友熱議他在小S講話時台下「露出冷笑」畫面，他淡淡回應：「就讓他們解讀吧！」語氣相當無奈，也不忘送上祝福：「她說想念姊姊大S那段很感人，蔡康永哭成那樣，就知道他們感情多深。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中