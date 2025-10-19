小S慶功宴不哭了 突喊復出合作蔡康永！ 曾國城台下冷笑挨轟 無奈任酸民解讀

小S（左）時隔20年再拿下金鐘獎，與搭檔派翠克開心慶功。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎、侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎綜藝節目最佳主持人由《小姐不熙娣》的小S、派翠克拿下，這也是小S時隔20年再拿主持人獎。她感謝姊姊大S，也謝謝蔡康永給予她站上台的勇氣，至於復出時間她還沒想好，預計會等跨完年，「因為之前跨年是在大S家過，這是第一個沒有我姊的年，還不知道要怎麼過。」

小S昨出席慶功宴提到，她在頒獎典禮結束後回休息室就大哭一場，坦言這陣子心情都算起起伏伏，不過她典禮表現獲得滿堂彩，小S說很多段是臨時反應，「所以我想我很適合重新出道，但是要跟康永哥」，神來一筆也讓一旁的派翠克「綜藝摔」。

她也分享得獎後收到S媽與姊夫具俊曄的祝福，小S透露，具俊曄現在天天都去金寶山探望大S、每天都會畫大S畫像，「滿屋子都是我姊，不知道姊夫願不願意，看能不能有一天辦個畫展。」

而在典禮結束後，吳宗憲、陳漢典及Lulu都有特別上前恭喜小S和派翠克，吳宗憲更緊握小S雙手，過去兩人曾傳有嫌隙，小S則說吳宗憲當時很溫暖，還有鼓勵她。

曾國城金鐘摃龜大方祝福小S，「冷笑表情」遭網熱議頗無奈。（記者王文麟攝）

至於曾國城被網友熱議他在小S講話時台下「露出冷笑」畫面，他淡淡回應：「就讓他們解讀吧！」語氣相當無奈，也不忘送上祝福：「她說想念姊姊大S那段很感人，蔡康永哭成那樣，就知道他們感情多深。」

