紅毯爭霸 《一代女皇》對戰《影后》！ 潘迎紫百萬禮服閃爆 曾莞婷火辣透視裝拚了

潘迎紫爆乳性感現身，氣勢無人能擋。（記者陳奕全攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕金鐘60紅毯星光熠熠，「一代女皇」潘迎紫擔任頒獎嘉賓，以一襲白色水鑽透膚裙現身，薄紗讓她纖細身形若隱若現，氣勢無人能及，連主持人黃鐙輝、黃迪揚見她都立刻雙膝下跪，讓潘迎紫笑說：「平身！」

潘迎紫身穿要價百萬的訂製禮服進場，到後台受訪前，人還沒到，工作人員已經先架好燈光，讓原本黯淡的場地變得明亮，原來是潘迎紫指定需要打燈，她受訪前還要求媒體先不要拍，「等等啊，我需要這些蘋果光！」

她說自己出道超過60年，鮮少穿這麼火辣，嬌滴滴說：「本來也覺得太暴露，但保護措施都有做好，走起路來小心翼翼，萬一勾破就糟啦！」為了這套禮服，她昨天一整天都沒有吃東西。有網友虧她吃了太多「靈芝草人」才如此凍齡，她聽到這說法，瞪大眼睛無辜說：「不能吃人家啊，吃得健康一點就可以。」

曾莞婷出道27年首度入圍金鐘，為了紅毯造型拚了命。（記者陳奕全攝）

另一方面，《影后》戰場無所不在，謝盈萱、楊謹華、林廷憶和曾莞婷在戲裡爭角色跟版面，戲外搶后冠，紅毯又要踩場比美。

林廷憶的鵝黃色禮服小露側乳，青春洋溢。（記者陳奕全攝）

其中曾莞婷與謝瓊煖在紅毯還互遮鏡頭、扯頭髮，讓黃迪揚連忙勸架。曾莞婷火辣透視裝擺明就是要來爭紅毯最吸睛，謝瓊煖只能在旁自嘲：「我今天是曾莞婷的管家啦！」曾莞婷也提到許多人建議她穿紅內褲才會幸運，但她禮服上下都不能穿，好在剛好遇到生理期，團隊跟她說「見紅就是好兆頭」。

楊謹華的珍珠白條紋禮服很典雅。（記者陳奕全攝）

謝盈萱黑色長禮服大器又美麗。（記者陳奕全攝）

而在男生方面，黃河、姚淳耀以及黃冠智的造型都是紅毯模範生，尤其是黃冠智穿著腰部挖空設計的西裝現身，大秀精壯「狗公腰」曲線，相當吸睛。

