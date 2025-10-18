模仿王獻最瘋笑梗 邰智源1秒變世堅哥

邰智源（左）模仿王世堅，讓一旁的安心亞笑得合不攏嘴。（三立提供）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕邰智源、安心亞合體頒獎，兩人重現昔日《全民大悶鍋》模仿政治人物的橋段，安心亞打趣問：「王世堅委員，你不是要去開會？」邰智源立刻將原本往後梳的頭髮向前一撥，當場「委員上身」，隨即引起全場大笑。

邰智源「模仿魂」上身，化身立委王世堅，搞笑自封「近期網路上最紅的人」，又調侃台下都是金鐘獎常客，不忘虧近期與電視台鬧不愉快的胡瓜：「胡瓜先生好像沒有來，可能還在跟民視談合約。」他也祝福每一位上台的得主都能從容自在、遊刃有餘，贏得滿堂喝采。

請繼續往下閱讀...

邰智源還說：「我聽說心亞跟阿Ken入圍主持人，阿Ken也入圍了最佳導演，我希望他們上台的時候，阿Ken不要踩到她的裙子，不然就會連滾帶爬、匆匆忙忙。」

王世堅日前在質詢時脫口而出的「沒出息」金句，被網友改編成洗腦神曲《沒出息》爆紅。安心亞也順勢接梗笑說：「不好意思邰哥，你有提詞機、手上還有小抄，為什麼還能講錯『沒出息』？」邰智源笑回：「謝謝大家，我沒出息，希望大家都有出息。」短短3分鐘讓全場笑聲不斷，也喚起觀眾對《全民大悶鍋》的美好回憶。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法