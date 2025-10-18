福州伯「架恐怖」掀回憶殺 董月花、檳榔姊妹花尬場

「福州伯」許效舜（左起）、「董月花」董至成、「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋4位經典「綜藝名角」罕見合體。（三立提供）

歡慶金鐘獎邁入一甲子，頒獎典禮的開場表演也帶大家搭上時光機，回溯台灣綜藝節目一路走來的黃金時刻。昨主持棒由「Lulu」黃路梓茵接下，她手握《夜市王》、《綜藝大熱門》，雙料入圍「綜藝節目主持人獎」。巧的是，這兩節目搭檔正是前男友阿達與未婚夫陳漢典，形成「前任新歡同台」的話題組合，堪稱金鐘史上最有梗的「三角戰場」。

典禮一開場，Lulu化身「大娛樂家」帶來華麗歌舞秀，串起台灣綜藝節目的黃金年代。她以粉藍心型造型服亮相大螢幕，俏皮喊出：「典禮開始囉！」隨即舞台轉入《鑽石舞台》，Lulu換上金黃亮片外套載歌載舞，緊接著穿梭《黃金拍檔》、《小人物狂想曲》，經典角色「董月花」登場助陣，重現華視、中視、台視三台分庭抗禮的綜藝榮景。

爾後，舞台氣氛隨之轉換，《歡樂假期》的陽光海灘、《天天開心》的短劇氛圍一一重現，「福州伯」許效舜戴上紅帽登場，一句「架恐怖！」掀起全場回憶殺。壓軸登場的「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋端著檳榔籃亮相，與Lulu合體共舞。

典禮開場帶來華麗歌舞秀，重現華視、中視、台視三台分庭抗禮的綜藝榮景。圖為《天天開心》的舞台氛圍。（三立提供）

當歌詞串連至《天天開心》、《百戰百勝》，唱到「痞子痞子痞，啪子啪子啪，百戰百勝頂呱呱」時，鏡頭帶到台下阿達與陳漢典比肩而坐，前後任同框的尷尬畫面成為全場笑點。最後，Lulu在《康熙來了》畫面下以Rap收尾，唱出台灣綜藝60年的變程。

