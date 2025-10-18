「Lu典CP」紅毯閃爆 吳宗憲祝著床成功

Lulu（中）與未婚夫陳漢典（左）紅毯秀恩愛，吳宗憲狂喊太閃了。（記者陳奕全攝）

〔金鐘獎採訪團／台北報導〕金鐘60星光紅毯巨星雲集，不只星光熠熠更有「閃光流彈」，昨晚「Lulu」黃路梓茵攜手準老公陳漢典走紅毯，恩愛十足狂放閃，一旁的綜藝大哥吳宗憲都忍不住喊：「怎麼這麼閃！」；而阿Ken、安心亞兩人以白色系禮服登場，儼然像一對「甜蜜新人」，還被拱「得獎就接吻」，讓阿Ken一度結巴、說不出口。

Lulu在紅毯上甜喊自己早就已經得到人生最大獎，有最棒的老公陳漢典，最棒的爸爸吳宗憲，陳漢典也同樣直呼：「我主持12年《大熱門》得到最大的獎就是黃路梓茵！」吳宗憲則搞笑送祝福：「早日著床！」原本多年未走紅毯的他，這回破例現身，就是為了祝福愛徒、見證金鐘一甲子的光輝時刻。

阿Ken（左）、安心亞穿白色禮服現身，登對畫面被拱在一起。（記者陳奕全攝）

阿Ken曖昧安心亞

在紅毯上同樣飄起粉紅泡泡的，是過去曾被爆交往的阿Ken、安心亞，一出場網友們就紛紛刷留言喊「在一起」，被問是否可能復合？阿Ken機智說：「一切要看兩個人有沒有好好相處，我們現在節目沒有了，要重起爐灶才有機會！」

威廉（左起）、王子、小煜、阿緯領口大開秀腹肌，小杰、敖犬走「禁慾系」帥氣逼人。（記者陳奕全攝）

6棒深V放送大胸肌

除了閃光彈，紅毯上還有「冰淇淋特餐」，棒棒堂成員久違合體，6帥全員出席送上滿滿福利，王子、阿緯、威廉、小煜西裝一個比一個還要開，大方秀出好身材，走「禁慾系」的小杰、敖犬也同樣帥氣逼人，其中小煜更因入圍兩節目，連換兩套西裝走紅毯，冰塊腹肌讓人大飽眼福。

陶晶瑩（左）與16歲帥兒走紅毯，浮誇的肩膀設計被網友笑虧像鋼刷。（記者陳奕全攝）

陶晶瑩攜帥兒壓軸

壓軸登場的陶晶瑩穿上一襲黑色禮服與16歲兒子一同出席，母子倆風格截然不同，帥兒被網友們稱讚長得很像爸爸李李仁，而陶晶瑩肩上浮誇的荷葉羽狀設計則被笑虧像「黑色鋼刷」，也成為紅毯話題焦點之一。

