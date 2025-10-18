孫德榮辦于朦朧安靈法會 逾2萬人看直播 上百粉絲「帶于回家」

孫德榮昨天為于朦朧舉行法會，認為不為他做些什麼，會對不起自己。（孫腫來了提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕孫德榮為中國男星于朦朧舉行的「悼兒朦朧安靈收魂法會」昨天在板橋新月會館舉行，吸引上百名粉絲現身悼念，線上更有2萬多人觀看直播。現場氣氛莊重嚴肅，最後還發送代表于朦朧的「魚氣球」給粉絲，象徵「帶于回家」，為儀式畫下圓滿句點。

于朦朧的照片選用他生前露出燦笑的模樣，讓人看了相當不捨，現場還有粉絲忍不住哭了，拿著衛生紙不停拭淚。孫德榮昨坦言，自己身體不好，雖然舉辦法會吃力不討好，「但因為他一句爸爸，我好像沒辦法不做，不做好像很對不起自己。」

孫德榮以一個父親、長輩的立場，希望于朦朧能快樂、自由的唱歌跳舞，送于朦朧無罣礙的到西方極樂世界，以等待下一次輪迴。

孫德榮表情哀戚，于朦朧法會現場有許多「魚氣球」，上百名粉絲現身悼念。

整個法會大約為5個半小時，孫德榮從未離開，他更下跪舉行「稟天祈請」儀式，祈求老天爺將于朦朧的魂魄帶到新月會館，「接受這個沒有用的爸爸幫你做的祈福法會。」孫德榮表情哀戚，行動還需要人幫忙攙扶，他表示法會圓滿結束後，就不再對于朦朧一事發表意見。

