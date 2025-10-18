向井康二來台度蜜月 渡邊翔太急澄清 Snow Man雙帥拉生意萌鬥嘴

向井康二（左）曾視渡邊翔太是「最想結婚的對象」，昨快閃來台笑說像在度蜜月。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣團體Snow Man今起一連9天在華山文創園區舉行快閃店活動，成員渡邊翔太、向井康二昨快閃來台16小時，向井康二笑說兩人簡直是來台度蜜月，一起在飯店邊看夜景、邊喝香檳乾杯，更開玩笑說：「有時間的話再去買小籠包戒指。」急得渡邊翔太趕緊解釋：「請大家不要當真。」

Snow Man在2020年出道，堪稱現今日本最紅偶像男團，不過出道5年從未公開來過台灣，渡邊翔太直言很想品嘗小籠包，對台北的印象是夜市，向井康二也補充，其實很想趁機逛逛台北美景，遺憾抵台時已是半夜，反過來希望記者推薦美食，記者大推芒果冰和珍珠奶茶，讓兩人躍躍欲試。

被問到有沒有機會來台演出，兩人異口同聲表示希望能成真，不過渡邊翔太謙虛的說：「要看粉絲聲音夠不夠大，如果反應很好的話，就有機會實現。」向井康二則表示：「聽說台北只會冷一個禮拜，那個禮拜我們就待在台北，Snow Man來讓台北下雪！」

向井康二最後用中文表示：「今天能來我很開心。」希望下一次來台就是9人全員到齊開演唱會，他還不忘為快閃店宣傳，打趣說道：「這個展覽本身是免費的，大家多買周邊，不然不能回本。」渡邊翔太吐槽他：「不要血淋淋的講這種話。」向井康二回應：「我們本來就是來做生意的。」瘋狂鬥嘴宛如說相聲，笑翻現場眾人。

