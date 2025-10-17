《人物專訪》徐灝翔「熬30年翻身」演技被看見-自嘲死最多次演員 視黃迪揚為可敬對手

徐灝翔甫奪亞洲影視內容大獎又獲金鐘提名，直呼入圍就是肯定。（記者傅茗渝攝）

記者傅茗渝／專訪

出道30年的徐灝翔憑大愛劇《生日快樂》入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角，終於迎來被看見的一刻。得知入圍當下，他正在健身房，朋友來電報喜，他手中電子書應聲摔落、腦袋一片空白，「原來這就是入圍的感覺！」

徐灝翔臨危受命接演《生日快樂》，飾演脾氣暴躁卻極度壓抑的頭頸癌病患。為了貼近角色，他向醫師朋友請教癌細胞對聲帶與臉部神經的影響，即使大愛對抽菸橋段嚴格限制，他仍設計出「快要抽、又被打斷」的節奏，讓角色真實又富張力。觀眾從厭惡到心疼，徐灝翔成為全劇情感轉折的關鍵。

自嘲死最多次演員 視黃迪揚為可敬對手

身為業界知名表演老師，徐灝翔曾協助《無聲》、《有生之年》、《八尺門的辯護人》等劇，培育出陳姸霏、謝展榮等金獎實力派。反觀自己卻屢與獎項擦身而過，讓他一度懷疑自己是不是只適合教，不適合演？他笑稱是「台灣被導演殺最多次的演員」，從《斯卡羅》被吳慷仁開槍、《茶金》浴室血尿身亡，到《八尺門的辯護人》再度領便當，「導演都說不要跟命運對抗，這可能真的是我的命！」

談起勁敵，他語氣誠懇：「我會投給黃迪揚，他的表演行雲流水、幾乎無瑕。」不過，上月徐灝翔剛奪下亞洲影視內容大獎最佳男配角，接著入圍金鐘與亞洲創意大獎，被視為大熱門，他謙虛說：「得不得獎是運氣，入圍已經是對努力最大的肯定。」

