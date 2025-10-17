自由電子報
娛樂 最新消息

《體壇男神闖金鐘》江宏傑爆炒客家魂 郭泓志喊「我就是傳奇」

《體壇男神闖金鐘》江宏傑爆炒客家魂 郭泓志喊「我就是傳奇」江宏傑（左）表示節目讓他更貼近母親與客家文化。（客委會、客家電視台提供）
☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今晚登場，前職棒球星郭泓志與桌球名將江宏傑，兩位從運動場跨界螢光幕的男神，今年都以主持人身分入圍實境節目獎項，成為典禮前夕的焦點人物。郭泓志以《上船了各位！》再度問鼎，江宏傑則憑《廚師的迫降：客家廚房》角逐。

郭泓志不強求成為金鐘紅毯第一帥，笑喊自己本身就是傳奇。（記者侯家瑜攝）郭泓志不強求成為金鐘紅毯第一帥，笑喊自己本身就是傳奇。（記者侯家瑜攝）

郭泓志昨出席活動時笑說心情不緊張，「我們只是有這個榮幸，最辛苦的是幕後工作人員。」至於是否挑戰紅毯第一帥？他大笑：「帥這種東西不強求啦，我本身就是傳奇！」回憶去年脫衣走紅毯掀暴動，他透露今年造型將以紅色配件出場，像超人旋風一樣，展現自信又不失幽默。

江宏傑則分享節目讓他更貼近母親的客家文化，「不只是一個節目的肯定，更是一次把母語帶回家的旅程。」節目與韓方合作，語言、料理都是挑戰，他感謝團隊給予高度信任，讓文化交流自然發生。至於紅毯造型，他笑說：「希望那天不要變胖就好。」兩位體壇出身的主持人，今晚將以不同姿態登上金鐘舞台，為運動員跨界再添佳話。

