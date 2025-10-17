自由電子報
娛樂 最新消息

潘迎紫金鐘回娘家 不認76歲─香肩下二頭肌見客「3度擦身戲后」今潛心修佛

潘迎紫以一身白色洋裝現身，模樣非常凍齡。（記者陳奕全攝）潘迎紫以一身白色洋裝現身，模樣非常凍齡。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕第60屆金鐘獎節目、戲劇頒獎典禮分別將於今、明兩天在北流音樂中心登場。其中「一代女皇」潘迎紫18日將擔任頒獎嘉賓，她過往曾以《一加一不等於二》、《家和萬事興》、《一代歌后》三度入圍金鐘戲后，而上次在台公開現身已是2019年演出舞台劇《最後一封情書》，相隔6年，凍齡模樣依舊驚艷全場，她嬌滴滴笑說：「台灣是我娘家，娘家60歲生日，我一定要來祝賀！」

潘迎紫1988年曾以《一代歌后》入圍金鐘戲后。（翻攝自YouTube）潘迎紫1988年曾以《一代歌后》入圍金鐘戲后。（翻攝自YouTube）

香肩下二頭肌見客「3度擦身戲后」今潛心修佛

她這幾年虔心修佛，6月在台中完成長達16天的齋戒，當時禁語、禁食、禁水，瘦了4.5公斤。原本18日也要再閉關齋戒，但因和頒獎典禮日期衝突，她跟上師討論許久，決定晚3天再閉關。她透露自己在拍《一代女皇》前就皈依佛門，加上疫情那幾年都在家潛心修佛，笑說修行讓她保持赤子之心。

其實潘迎紫的年紀始終是個謎，維基百科上寫她目前76歲，對於年紀，她也祭出金句回應：「年齡只是符號，主要看對生活的心態。你熱愛生活，生活也會熱愛你。」

對於養生，她有自己的一套方法。她愛吃原味希臘優格，因為蛋白質含量高，也因怕胖，打趣說：「像是戒毒一樣，忍痛戒掉最心愛的巧克力。」

潘迎紫保持健身習慣，受訪時還秀出手臂健壯二頭肌。（記者陳奕全攝）潘迎紫保持健身習慣，受訪時還秀出手臂健壯二頭肌。（記者陳奕全攝）

她受訪時也秀出手臂的二頭肌和三頭肌，讓現場驚呼連連。她每隔兩天就會到健身房重訓，因擔心肌肉流失、骨質疏鬆，沒想到練著練著就長了肌肉。

她曾在美國的健身房碰上大隻佬猛男搭訕，她提到當時發現對方特別穿新衣，在她身後樂呵呵地大秀肌肉，內心一驚，想著：「事情大條了，他好像要開始約我去哪裡。」因為不好意思當面拒絕，就以「木口木臉（廣東話，意指面無表情）」回應，對方遂失落離去。現在的她單身多年，對於感情，她認為是緣分，「緣分到了自然就來電。」

