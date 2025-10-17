李千娜回到18歲辦婚禮 隋棠演瓊瑤舞台劇變成嘉賓

李千娜（左起）、曾少宗、隋棠和林雨宣昨彩排舞台劇的婚禮橋段，給了特別版演出。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠、李千娜和莊凱勛、曾少宗等人昨彩排改編自瓊瑤小說《一簾幽夢》、《窗外》的舞台劇《你的故事我的夢》，其中李千娜演出婚禮戲，提到角色在18、19歲選擇步入婚姻，跟她私下第一段婚姻年紀相仿，但她現在和黃尚禾有幸福婚姻，談起當時已經能幽默笑說：「可是我沒嫁給老師喔！」

她表示雖角色情緒重，但劇組演員相處愉快，尤其湯志偉是劇組開心果，總是冷不防來個笑話，瞬間讓眾人笑開懷，還稱湯志偉是她的肌肉鬆弛劑。

請繼續往下閱讀...

莊凱勛（後排左起）、湯志偉和周丹薇（後排右起）、隋棠等人昨排練舞台劇《你的故事我的夢》。（記者胡舜翔攝）

莊凱勛今年以《妮波自由式》入圍金鐘戲劇節目男配角獎，但舞台劇演出撞上頒獎典禮，注定要留在劇場表演。他說相隔8年回歸舞台劇，猶如「小孩回到子宮這個母體吸取能量」。而他詮釋的「費雲帆」深情又多金，是他演過角色中最有錢的一個，他形容：「我有一個葡萄酒莊，餐廳、酒吧，員工多到我連酒保名都記不住。」

此外，昨彩排的婚禮戲沒有隋棠，導演郎祖筠靈機一動，安排她客串演出婚禮嘉賓，這場戲也成了正式演出沒有的特別版。這也是隋棠第一次進劇場排練舞台劇，她坦言經歷又哭又笑、情緒起伏大的排練期，正式站上劇院，驚覺：「哇！離觀眾好近，感覺心跳有加速。」

至於她9月爆出豪宅積欠11萬管理費，後來雖解釋自宅漏水3年、修繕50萬，求償管委會置之不理，便以合乎法規的「管理費抵銷」來抵銷管理費，但與管委會糾紛鬧上法院，她昨表示已交由律師處理，不方便多說，自認現階段重要的是舞台劇演出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法