自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

〈人物專訪〉蔡思韵泥娃娃最強孕婦 挺肚太辛苦當媽不敢想

新婚的蔡思韵，坦言尚未準備好成為母親。（記者潘少棠攝）新婚的蔡思韵，坦言尚未準備好成為母親。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

蔡思韵（右）在恐怖片《泥娃娃》飾演孕婦十分辛苦。（天予電影提供）蔡思韵（右）在恐怖片《泥娃娃》飾演孕婦十分辛苦。（天予電影提供）

蔡思韵愛情事業兩得意，前天在日本嫁給愛情長跑6年男友劉俊謙，近期主演的電影《泥娃娃》叫好又叫座，她戲中為飾演孕婦體驗為人母的辛苦，戲外則尚未準備好成為母親，坦言十分矛盾，有沒有要小孩都是個未知數。

蔡思韵出道的第一部作品就是飾演媽媽，當時她才20出頭歲，笑說「我是老起來放」，如今第一次飾演孕婦就獻給了《泥娃娃》，且她在片中「中邪發狂」，直言這絕對是她出道以來「最瘋的角色」，連身邊工作人員都嚇傻了。

她為戲裝假肚子，坦言揹假肚子十分辛苦，長時間下來腳麻又痠痛，「我算是能夠感受到當媽媽的1/100的辛苦。」蔡思韵在拍攝時也想起自己的母親，偶爾會自責因為工作繁忙，時常不在家，儘管媽媽很支持她的工作，但也會說「我只能在網路上看到女兒」、「妳有沒有吃飯，怎麼又瘦了」，因此蔡思韵只要有時間就一定會陪家人吃飯，笑說怕被媽媽念，「每個小朋友都是這樣的！」

甫新婚的蔡思韵被問到是否有打算當媽，她坦言自己想法很矛盾，「當母親確實很偉大，需要時間去照顧小孩，但現在顧我的貓都沒時間了。」

夫妻倆近年各自事業有成，雖然回到家就盡量放鬆，不過還是很難公私分明，蔡思韵稱劉俊謙是她最好的朋友，有工作邀約也會隨口問對方意見，好好感受生活也能成為工作上的養分。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中