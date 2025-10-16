〈人物專訪〉蔡思韵泥娃娃最強孕婦 挺肚太辛苦當媽不敢想

新婚的蔡思韵，坦言尚未準備好成為母親。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

蔡思韵（右）在恐怖片《泥娃娃》飾演孕婦十分辛苦。（天予電影提供）

蔡思韵愛情事業兩得意，前天在日本嫁給愛情長跑6年男友劉俊謙，近期主演的電影《泥娃娃》叫好又叫座，她戲中為飾演孕婦體驗為人母的辛苦，戲外則尚未準備好成為母親，坦言十分矛盾，有沒有要小孩都是個未知數。

蔡思韵出道的第一部作品就是飾演媽媽，當時她才20出頭歲，笑說「我是老起來放」，如今第一次飾演孕婦就獻給了《泥娃娃》，且她在片中「中邪發狂」，直言這絕對是她出道以來「最瘋的角色」，連身邊工作人員都嚇傻了。

請繼續往下閱讀...

她為戲裝假肚子，坦言揹假肚子十分辛苦，長時間下來腳麻又痠痛，「我算是能夠感受到當媽媽的1/100的辛苦。」蔡思韵在拍攝時也想起自己的母親，偶爾會自責因為工作繁忙，時常不在家，儘管媽媽很支持她的工作，但也會說「我只能在網路上看到女兒」、「妳有沒有吃飯，怎麼又瘦了」，因此蔡思韵只要有時間就一定會陪家人吃飯，笑說怕被媽媽念，「每個小朋友都是這樣的！」

甫新婚的蔡思韵被問到是否有打算當媽，她坦言自己想法很矛盾，「當母親確實很偉大，需要時間去照顧小孩，但現在顧我的貓都沒時間了。」

夫妻倆近年各自事業有成，雖然回到家就盡量放鬆，不過還是很難公私分明，蔡思韵稱劉俊謙是她最好的朋友，有工作邀約也會隨口問對方意見，好好感受生活也能成為工作上的養分。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法