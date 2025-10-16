劉若英《意外》搶影后 走紅毯最高壓

劉若英（左）、薛仕凌分享拍攝《我們意外的勇氣》花絮。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕劉若英相隔13年再當電影女主角，以台片《我們意外的勇氣》入圍第62屆金馬影后，她說老公不多過問，都很支持、理解自己的工作，只是兒子還小，還不懂「金馬獎」，表示入圍有被鼓勵的感覺，自比像新人被提名一樣開心。

劉若英（左）和薛仕凌在《我們意外的勇氣》意外有喜。（壹壹喜喜提供）

劉若英4度角逐金馬最佳女主角，她說拿不拿獎要靠「天時地利人和」，壓力最大的其實是「走紅毯」，打趣要記者到時「手下留情」，挑好看的照片，笑稱看到不好看的心情會難過很久。

《我們意外的勇氣》改編導演游紹翔的真實經歷，觸及高齡產婦議題，劉若英有9成戲份都在床上演出，演技頗受考驗；問她是否回想到當初懷孕時期？她坦言當時最開心是不用減肥，狂吃胖了19公斤，所幸當時還能外出走走，不像電影裡得躺在病床上。

片中劉若英意外迎接「新生命」，戲外她自招是「很黏小孩」的媽媽，每天都跟兒子抱抱，常將「我愛你」掛嘴邊；她坦言家中長輩早逝，深感和家人相處每一分鐘都在倒數，因此很珍惜。

劉若英表示這次回歸當女主角，透露只有一個要求是「希望給我強一點的對手」，一旁的薛仕凌聽了偷笑，狂點頭。

42歲的薛仕凌「逆齡」演32歲男子，他說沒特別去想角色年齡，就全力投入演出中；堪稱「得獎專業戶」的他和本屆金馬入圍擦身，問及感受，他說沒特別感覺，「很替她（劉若英）還有電影入圍開心」。《我們意外的勇氣》10月23日全台上映。

