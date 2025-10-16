威廉零收入月扛8萬房貸 樂當奶爸不急復出

威廉（左）談閃兵風波再次道歉，認當年做了不明智的事，已虛心檢討。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人威廉日前因閃兵風波，演藝事業全面停擺，這幾個月瘦了6、7公斤，昨他現身公益活動，化身鹹酥雞店員，熱情與民眾互動。這也是他涉閃兵5個月以來，首度針對爭議做出說明，威廉態度誠懇、再次向大眾道歉，並表明這月底將會出庭面對法律責任。

威廉坦言當年自己一心只想著工作，卻忽略了應該要盡到的義務責任，透露當時是透過憋氣的方式，讓血壓異常躲過兵役，「當初我的思考沒有那麼周全，很不明智。」

請繼續往下閱讀...

過去曾手握4個節目的威廉因閃兵事件停工，收入歸零，這5個月來損失逾250萬，他現在有兩個孩子要養，每月還有8萬的房貸，威廉說自己已經有做最壞打算，曾動念賣掉價值1500萬的房子，他坦言壓力大，會試著轉換心情，現在反而多了很多時間陪小孩，「當爸爸也是一種學習，不會因為覺得沒工作感到可惜。」

威廉目前沒有復出規劃，至於他與棒棒堂成員主持的《來吧！哪裡怕》入圍第60屆金鐘獎，威廉提到能入圍很開心，不過成員們沒約好服裝、也沒想得獎感言，預計走freestyle路線。

