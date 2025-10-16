自由電子報
娛樂 最新消息

《金鐘人物專訪》泰籍黃可欣奔台闖星途7年 首作女女戀雙料入圍 家人求神喊還願500顆蛋

黃可欣雙料入圍金鐘，開心直呼超越想像。（記者陳奕全攝）黃可欣雙料入圍金鐘，開心直呼超越想像。（記者陳奕全攝）

記者李紹綾／專訪

泰籍女星黃可欣以《樹冠羞避》雙料入圍金鐘60迷你劇集（電視電影）女配角獎、最具潛力新人獎。她原本還很淡定，後來上網查資料，才驚覺「原來金鐘獎是台灣最大的電視獎項」，回想起來，她笑說：「真的不可思議，沒想到我竟然能入圍。」

黃可欣出生於泰國，學生時期迷上台灣影視作品，高中選念中文、大學主修戲劇。7年前，她為了追夢來台求學，從語言學校一路念到碩士，生活、語言、文化全都重新適應。《樹冠羞避》是黃可欣在台灣的第一部戲劇作品，劇中與韓寧有女女情感線，她坦言：「這角色對我很重要，也是我第一次拍戲，所以做了很多功課。」因為中文不是母語，她幾乎把劇本翻爛，最怕緊張忘詞。

入圍後，黃可欣的家人比她還激動，「爸媽都超開心，爸爸還傳訊息給很多親戚朋友報喜」，更誇張的是，她的阿姨聽到消息立刻跑去寺廟拜拜許願，「阿姨說如果我得獎，要還願500顆蛋，在泰國算超多顆，因為一般還願100顆就很多了」，她的媽媽也會從泰國來台觀禮，「她來我就已經很感動了」。

