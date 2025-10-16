《金鐘人物專訪》宋偉恩叩關戲王得失心重 ChatGPT分析勁敵 自比烏龜帶吊飾助攻

宋偉恩演出血癌患者詮釋生命重量，角逐金鐘戲王。（記者潘少棠攝）

記者傅茗渝／專訪

宋偉恩以大愛劇《血・拾人生》入圍今年金鐘戲劇節目男主角，飾演與血癌抗爭的朱頤，暌違七年再度叩關金鐘。上一次是2018年，以《翻牆的記憶》入圍戲劇節目新進演員獎。七年間，他從拚技巧、求認可，轉為專注內在，從證明自己變成照見角色。

典禮將近，他坦言心懸著：「我不喜歡事情懸著，習慣A就是A、B就是B，快點結束比較安心。」但這段時間，他也試著慢下來，「好像也可以不那麼急，該享受一下不確定。」

這部戲是他第一次「不是為了拿分數而演」。過去他總想展現科班底子；這次不同，他說：「不是為了讓人覺得我演得好，而是我真的想替這個人說話。」這份心境貫穿整部戲，包括移植前病房戲、自殺未遂、與家人告別等，都進入情緒自然流動的狀態。

宋偉恩也透露有次採訪拍攝，隨手從書櫃拿書，一看赫見《生如夏花》，這本書正是朱頤在網誌中所引述的內容，讓他覺得本尊一直陪在身旁。

宋偉恩這回背水一戰，已拿下亞洲影視內容大獎戲王，他不諱言對金鐘得失心重，還用ChatGPT分析勁敵表現，直說《化外之醫》連炳發來勢洶洶。屆時他將帶著朋友送的烏龜吊飾，上頭寫著「Good Luck」，他笑說自己像一隻烏龜，走得慢但穩。

