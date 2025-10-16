張鈞甯等23年搶金鐘 讓位紅毯第一美 楊一展攜平安符拚獎

黃大煒（左起）、蔡亘晏、張鈞甯和楊一展都憑藉《化外之醫》入圍金鐘。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯、楊一展和「爆花」蔡亘晏、黃大煒都憑影集《化外之醫》入圍金鐘獎項，昨受訪時，楊一展掏出姊姊2018年過世前給他的護身符（平安符），提到這是他的幸運物，除非工作拍戲，不然不離身，他說：「雖然平凡樸實，意義卻很重。」

周厚安（左起）、朱宥丞、吳翰林和黃冠智捉對網內互打，但都希望獎項由《聽海湧》拿下。（記者潘少棠攝）

他上回入圍金鐘已是10年前，那年還和當時女友江祖平走紅毯放閃，只是兩人分手分得難看，當然也斷聯，被問及江祖平先前爆出遭前三立高層龔美富之子龔益霆下藥性侵風波，楊一展低調表示：「希望大家好好的，有話好好說，把事情解決。」

同場的張鈞甯是入行23年來首次入圍金鐘，將和柯佳嬿、楊謹華和謝盈萱等人同台競逐后冠，對於得獎信心，她堅定稱：「來這邊誰不想得？服裝第一美可以交出去，我上台就好。」頗為霸氣。

她提到得知入圍後，特地上網查關鍵字「張鈞甯、金鐘」，發現上次是2009年跟著《痞子英雄》劇組走紅毯，當時沒有入場券，走完紅毯就回家看典禮轉播。

張鈞甯這些年未被邀請擔任金鐘頒獎嘉賓，一直覺得金鐘獎離自己很遙遠，今年終於入圍，導演男友柯汶利有捎來恭喜，她打趣說：「他一定要講恭喜，不講我就掐他。」

另外，黃冠智、吳翰林、朱宥丞和周厚安等人演出的《聽海湧》入圍14項大獎，這是周厚安出道11年來首次拿到金鐘門票，一口氣入圍迷你劇男配角和生活風格節目主持人獎，老婆前幾天要他準備感言，沒想到周厚安興奮說：「我幾個月前早就寫好了！」

新婚的他老早就有當爸的夢想，但爸爸周華健卻要他慢一點，原因是「他不想以爺爺的身分唱《明天我要嫁給你啦》或《花心》」，讓人聽了哈哈大笑。

