張文綺金鐘戰袍戴5千萬珠寶 驚爆上半身不穿

巫苡萱（左起）、張文綺、徐凱希、籃籃出席金鐘集氣活動。（記者林欣穎攝）巫苡萱（左起）、張文綺、徐凱希、籃籃出席金鐘集氣活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕張文綺、巫苡萱、徐凱希、籃籃昨出席《天才衝衝衝》金鐘分享會，四位「才女」齊聚一堂歡笑聲不斷。

張文綺擔任效果王，透露金鐘戰袍花了很多心思準備，準備了價值約5千萬的珠寶，更語出驚人「我上半身都不會穿」，徐凱希還搞笑反問：「這樣會好看嗎？」巫苡萱則笑虧：「還是妳是全部沒穿，只遮臉？」搞笑吐槽讓張文綺現場綜藝摔。

談及感情近況，單身5年的張文綺直呼都沒有來電的對象，巫苡萱和徐凱希也都哀喊目前感情空窗，她們還爆料之前都有把男友帶給徐乃麟看過，「只要給乃哥看過都會分手！」三人笑說徐乃麟會幫她們看適不適合，沒想到卻都意外成了「桃花斬」。目前人在義大利的徐乃麟確定缺席金鐘，不過他也帶話，希望大家能夠拿獎。

同時也是胡瓜《綜藝大集合》主持班底的籃籃，被問到胡瓜不與民視續約一事，籃籃坦言自己是看新聞才知道，提到前天《大集合》才錄影，胡瓜很認真的在做節目，籃籃表示，大家都不希望有這樣的事發生，希望大哥可以繼續帶著大家一起主持。

