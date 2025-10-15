柯佳嬿心疼老公金鐘遺珠 曾莞婷揪錯人走紅毯

柯佳嬿已拿2座金鐘后冠，今年第三度入圍，笑稱「獎座不嫌多」。

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿曾拿過兩次金鐘戲后，今年再以《童話故事下集》入圍戲劇女主角獎，也是第三度和楊謹華搶后冠，柯佳嬿昨參與Netflix金鐘派對，受訪時提到兩人前陣子吃飯，沒刻意聊到金鐘話題，至於這回有沒有特別想拿獎？她回：「我一直都滿隨緣，沒有特別想（拿），但獎座總是不嫌多。」認為老公坤達在《正港分局》造型犧牲，卻無緣金鐘，還有同劇劉以豪都是她心中遺珠。

曾莞婷和《影后》同劇的黃迪揚、林廷憶和嚴藝文一起受訪，曾莞婷坦言一開始得知入圍，興奮到昏頭，忘記戲裡飾演她經紀人的黃迪揚是典禮紅毯主持人，還傳訊息問他「有沒有榮幸一起走紅毯」，黃迪揚幽默回她：「姐，我就不跟妳一起了，我在紅毯的另一端等妳。」接著問曾莞婷為何不想跟一起入圍女配角的謝瓊煖、鍾欣凌一起走紅毯？她開玩笑說：「擔心我們會彼此抓頭髮、揪領子，怕走不到盡頭。」

而溫妮以《正港分局》入圍迷你劇新人獎，她提到老闆阿信得知入圍好消息時，在IG恭喜她，有沒有趁機許願要新專輯？她害羞說：「不敢，怕下一秒就沒工作。」原本就很瘦的她為了紅毯繼續減肥，目前155公分的她剩下40.6公斤。

此外，李沐5年前曾以《誰是被害者》第一季拿到金鐘戲劇新人獎，今年再以《誰是被害者》第二季入圍迷你劇女配角獎。演了2季的爸爸張孝全有沒有恭喜？她說自己沒有張孝全聯絡方式，監製曾瀚賢打趣說：「兩人就像戲裡父女關係一樣疏離。」

