娛樂 最新消息

《人物專訪》鍾瑶憑直覺上船了 開心拚金鐘主持人獎

鍾瑶憑《上船了各位！》首度以主持人身分入圍金鐘獎。（星星相藝提供）鍾瑶憑《上船了各位！》首度以主持人身分入圍金鐘獎。（星星相藝提供）

記者侯家瑜／專訪

以演員身分活躍多年的鍾瑶，今年首度以主持人身分角逐金鐘獎。她與KID、胡宇威、蔡昌憲、郭泓志、雷艾美、瑞瑪席丹、教練百八共同主持的《上船了各位！》入圍第60屆金鐘獎實境節目獎、實境節目主持人獎及節目類剪輯獎三項大獎，對她來說是全新挑戰，也是一段難忘的人生旅程。

節目以划獨木舟橫越台日為主軸，主持群從花蓮划向日本石垣島，歷經曝晒、風浪、脫水與恐懼的極限挑戰。鍾瑶回想當初接節目時笑說：「看到企劃時我就想，我不接下來，我就是個笨蛋！」她強調這不是為了事業高峰，而是出於直覺：「酬勞、風險都不是重點，因為人生有幾次機會，可以參與一趟這麼有意義的旅程？」

划行三天 一輩子難忘經驗

雖然節目過程辛苦，鍾瑶仍滿懷感激，「划行那三天，我們什麼都遇到了，浪高到看不見前方、又熱又臭、也有風平浪靜的時候。雖然沒辦法洗澡、不能睡飽，但那是一輩子難忘的經驗。」她也笑說，節目配對是男女搭檔，她最常和蔡昌憲同船，因為體重差不多，兩人不僅成為最佳戰友，錄完節目後還成為好友。

問起會不會想再挑戰第二季？鍾瑶搖頭：「我應該不會再參加，真的太辛苦了！不是怕累，而是想把有意義的事，讓別人去體驗。」她建議製作單位若要拍續集，不如換個運動項目，「像我對賽車、攀岩、開飛機那些都很有興趣。」

下半年行程滿檔 還將推出成長書

面對金鐘入圍，她坦言仍有一點得失心：「因為我們真的太辛苦了，也希望節目能被肯定。」她笑說這是自己第一次以團體身分入圍，「少了一些壓力，多了一份凝聚力。」除了主持挑戰，鍾瑶今年還有戲劇拍攝、年底即將推出個人成長書籍，「雖然下半年行程滿到爆，但也覺得很幸福，因為都在做喜歡的事。」

