娛樂 最新消息

小S停工後首度露面頒金鐘 合體蔡康永重現經典

蔡康永（右）與小S繼2017年擔任金馬頒獎人後，今年金鐘久違合體。（資料照，記者陳奕全攝）蔡康永（右）與小S繼2017年擔任金馬頒獎人後，今年金鐘久違合體。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘獎頒獎典禮倒數計時，節目類新一波頒獎嘉賓出爐，最受矚目的是小S確定與蔡康永久違合體擔任頒獎嘉賓，這也是她今年初痛失親姊大S停工後首度公開亮相，將是當晚的一大看點。

邰智源（右）、安心亞曾一起合作《全民最大黨》，這次合體將掀回憶殺。（資料照，記者陳奕全攝）邰智源（右）、安心亞曾一起合作《全民最大黨》，這次合體將掀回憶殺。（資料照，記者陳奕全攝）

小S與派翠克所主持的《小姐不熙娣》今年入圍第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，她在大S離世後停工至今，復出時間一直未確定。蔡康永與小S繼2017年擔任金馬頒獎人後，再次於金鐘典禮合體，這也是小S停工後首度露面，蔡康永表示：「陪在她旁邊，我比較放心，謝謝典禮主辦方的貼心安排。」

《康熙來了》停播9年，至今仍有不少觀眾常回溫過去片段，蔡康永被問到是否會有機會再做一檔《康熙》，他表示目前沒有這樣的計畫，如果真的體會到《康熙》值得再做一次，他跟小S應該也會好好考慮，但認為留在回憶中也很好。

第60屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮將於10月17日、18日登場，節目類頒獎嘉賓卡司除了找來「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋與「董月花」董至成、「福州伯」許效舜外，昨天又公布《全民最大黨》的邰智源、安心亞；《好彩頭》主持人陶晶瑩與卜學亮；《YOYO點點名》家族香蕉哥哥、草莓姐姐與柳丁哥哥，帶來滿滿回憶殺，還有《上船了各位！》KID林柏昇、蔡昌憲、《夜市王》阿達與美麗本人；新聞界傳奇沈春華也確定登場，當晚星光熠熠精彩可期。

