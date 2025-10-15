自由電子報
娛樂 最新消息

《宇宙人返蛋壓力山大》小玉健身狂瘦8公斤 奶爸阿奎喊捐血助運

宇宙人將再次登上小巨蛋開唱，透露嘉賓人選很不錯。（記者陳奕全攝）宇宙人將再次登上小巨蛋開唱，透露嘉賓人選很不錯。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕宇宙人12月20日將再次登上小巨蛋舉辦「宇宙人α：回到未來1986台北小巨蛋演唱會」，主唱小玉充滿信心說：「嘉賓不錯喔！」吉他手阿奎則考慮門票開賣前去捐血，希望「見紅」人氣「 紅」翻天，開賣即秒殺！

這次宇宙人小巨蛋演唱會主視覺以「電話亭」為象徵，串聯過去、現在與未來，並與西門町知名麻辣火鍋店共同打造「回到未來1986電話亭」秘密基地，成為歌迷拍照打卡「辣」點，被問到是否有過去不想重提的「黑歷史」？小玉認為是曾在《太空警察》MV穿緊身衣，儘管不少歌迷希望能看到他 們復刻當年造型，但小玉堅決說：「不可能看到，天不從人願。」

宇宙人坦言有票房壓力，小玉為了以最佳狀態登場，勤健身練體力，3個月內瘦身8公斤。方Q紓解壓力方法則是玩鋼彈紙牌，希望以後有機會可以去日本比賽。

阿奎身為二寶爸，忙演唱會也要顧小孩，晚上9點就要陪孩子入睡，比蔡依林還早半小時睡覺，但半夜12點又要起來餵奶，直呼睡眠不夠。宇宙人演唱會門票10月18日在拓元售票系統開賣。

