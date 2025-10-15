連晨翔挨罵「肇事成功」！劉品言《美容院》放閃 挺孕肚重訓

劉品言（左）挺孕肚合體老公連晨翔分享去年拍戲趣事。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言、連晨翔、楊銘威、方志友兩對夫妻檔，昨與章廣辰、楊晴、檢場、陳孝萱、蔣偉文出席TVBS影集《舊金山美容院》首映記者會。劉品言、連晨翔不僅是劇中情侶，戲外更是新婚夫妻，兩人帶著「定情作」亮相，甜蜜放閃。

去年拍攝《舊金山美容院》時，沒人料到劉品言殺青後會和連晨翔交往、懷孕、結婚，劉品言昨在記者會看到與連晨翔親密戲的片段，忍不住笑罵：「現在看會生氣，那時他是一副學弟樣，什麼都不懂，我還教他怎麼拍親密戲！」蔣偉文在旁補刀：「我們看到才氣吧！在家得知喜訊都嚇一跳，跟陳漢典、Lulu一樣。」

劉品言挺孕肚笑說：「這算是我出道以來，第一次有這樣的狀態，懷孕又要這樣跟大家聊天，『肇事者』又坐在旁邊！」透露胖了16公斤，11月底將迎接女兒出生「我還在做重訓，一週兩次，做到生。」

檢場、陳孝萱劇中飾演連晨翔的父母，檢場好奇問：「什麼時候辦喜事？我送全套嬰兒用品，要保證辦喔！」劉品言笑回：「還沒還沒，生完再說啦！」陳孝萱則爆料：「晨翔拍戲壓力超大，還說有一種『拍完想退出演藝圈』的感覺。」章廣辰也補充：「他為戲增胖，血糖高到腦霧。」劉品言接話：「我現在懂他，懷孕血糖高也變笨。」

定情作《舊金山美容院》 藏致敬《華燈初上》彩蛋

方志友劇中演酒店妹，為揣摩角色向酒友偷師：「他們喝酒的樣子我都有學，算是表演的小抽屜。」她自嘲酒量一杯倒：「大家不信，我就證明給他們看，真的激不得，一激就躺地上。」劉品言作證：「她看起來適合燈紅酒綠，殊不知完全不行！我們收工去唱歌，本想唱5、6小時，結果1個半小時就結束。」

方志友笑說：「我還請言言教嫵媚舞姿，隔天全忘光。」她也透露，《舊金山美容院》裡有向《華燈初上》致敬的橋段。

