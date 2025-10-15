自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

連晨翔挨罵「肇事成功」！劉品言《美容院》放閃 挺孕肚重訓

劉品言（左）挺孕肚合體老公連晨翔分享去年拍戲趣事。（記者潘少棠攝）劉品言（左）挺孕肚合體老公連晨翔分享去年拍戲趣事。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言、連晨翔、楊銘威、方志友兩對夫妻檔，昨與章廣辰、楊晴、檢場、陳孝萱、蔣偉文出席TVBS影集《舊金山美容院》首映記者會。劉品言、連晨翔不僅是劇中情侶，戲外更是新婚夫妻，兩人帶著「定情作」亮相，甜蜜放閃。

去年拍攝《舊金山美容院》時，沒人料到劉品言殺青後會和連晨翔交往、懷孕、結婚，劉品言昨在記者會看到與連晨翔親密戲的片段，忍不住笑罵：「現在看會生氣，那時他是一副學弟樣，什麼都不懂，我還教他怎麼拍親密戲！」蔣偉文在旁補刀：「我們看到才氣吧！在家得知喜訊都嚇一跳，跟陳漢典、Lulu一樣。」

劉品言挺孕肚笑說：「這算是我出道以來，第一次有這樣的狀態，懷孕又要這樣跟大家聊天，『肇事者』又坐在旁邊！」透露胖了16公斤，11月底將迎接女兒出生「我還在做重訓，一週兩次，做到生。」

檢場、陳孝萱劇中飾演連晨翔的父母，檢場好奇問：「什麼時候辦喜事？我送全套嬰兒用品，要保證辦喔！」劉品言笑回：「還沒還沒，生完再說啦！」陳孝萱則爆料：「晨翔拍戲壓力超大，還說有一種『拍完想退出演藝圈』的感覺。」章廣辰也補充：「他為戲增胖，血糖高到腦霧。」劉品言接話：「我現在懂他，懷孕血糖高也變笨。」

定情作《舊金山美容院》 藏致敬《華燈初上》彩蛋

方志友劇中演酒店妹，為揣摩角色向酒友偷師：「他們喝酒的樣子我都有學，算是表演的小抽屜。」她自嘲酒量一杯倒：「大家不信，我就證明給他們看，真的激不得，一激就躺地上。」劉品言作證：「她看起來適合燈紅酒綠，殊不知完全不行！我們收工去唱歌，本想唱5、6小時，結果1個半小時就結束。」

方志友笑說：「我還請言言教嫵媚舞姿，隔天全忘光。」她也透露，《舊金山美容院》裡有向《華燈初上》致敬的橋段。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆ 

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中