告五人香港船上開趴 任賢齊驚喜合唱獻吉祥物

告五人香港開唱，師兄任賢齊（右二）驚喜現身合唱。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人為電影《有病才會喜歡你》打造的《我天生－有病版》，在本屆金馬獎入圍最佳原創電影歌曲，前兩天去香港舉辦兩場「黑夜狂奔」演唱會，屬馬的師兄任賢齊驚喜上台合唱，還特別帶來迷你賽馬玩偶當成「吉祥物」，希望告五人能勇奪金馬。

告五人在香港如船造型的Live house演出。（相信音樂提供）

這次告五人到香港開箱造型如船的全新Live house場地，揪粉絲和他們一起「船上開趴」，夯曲《愛人錯過》前奏才出來，全場立刻變成「KTV」，唱得超嗨。除了唱許多熱門歌曲，雲安還拿出直笛，吹起電影《鐵達尼號》主題曲，逗笑歌迷。

點歌橋段唱到一半，任賢齊突然驚喜現身，送上賽馬玩偶並說：「祝福告五人一路狂奔、馬到成功，金馬獎順利手到擒來！」他也和告五人合唱被網友形容為「失戀神曲」的《在這座城市遺失了你》，以及他自己的歌曲《對摺》。

告五人也獻唱粵語作品《成長的錯》，雲安還即興唱了已故巨星張國榮的《追》，全場歌迷跟著大合唱，犬青虧雲安：「你偷練喔！」忙完香港演出，告五人10月26日將到日本大阪開唱，11月8日則到東京演出。

