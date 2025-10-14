12強冠軍傳奇重現 王識賢龍貓教頭上身

王識賢（左起）、王維明、姜瑞智與鳳小岳一起出席《絕勝》開拍記者會。（瀚草文創提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台片《絕勝》依據2024年世界棒球12強賽台灣隊勇奪世界冠軍的真實事件啟發而創作，昨天在大巨蛋舉行開拍記者會，宣布王識賢將飾演總教練「龍貓」曾豪駒，鳳小岳飾演領隊，被問到龍貓有沒有叫他好好演？王識賢笑說：「他不敢啦！」因為龍貓反而還要叫他學長。

12強台灣隊教頭曾豪駒透過影片祝福電影《絕勝》拍攝順利。（瀚草文創提供）

《絕勝》由姜瑞智、王維明執導，王識賢、鳳小岳主演，姜瑞智從《角頭》中的「球棒隊」改為執導《絕勝》的「棒球隊」，他形容自己像個教練，拍電影就像準備比賽一樣，如今終於要上場了。身兼電影出品人的王維明同樣開心又緊張，認為每一場球賽都像動作片。

王識賢是台北體院出身（現為台北市立大學），曾豪駒還得叫他一聲學長，他感慨：「我從球場走到演藝圈舞台，現在重新穿上釘鞋、踩在草坪，這是很幸福的事情，我在綠油油的草坪上有很多回憶。」足球隊隊長出身的他能理解運動員的心情，他回憶起曾在一場關鍵球賽上沒能踢進去，「那個陰影沒有5、6年是出不來的，壓力不是一般人可以想像的。」

至於王識賢與鳳小岳曾經在15年前一起演出過電影《艋舺》，王識賢大讚鳳小岳：「越來越帥，有查甫人的氣味，小時候就像小孩一樣。」鳳小岳飾演的角色是個領隊，並沒有原型人物，鳳小岳除了請教許多球員，中職會長蔡其昌昨天遇到鳳小岳，立刻與他勾肩搭背話當時，讓鳳小岳感受到蔡其昌很樂意分享經驗。

