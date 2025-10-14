自由電子報
娛樂 最新消息

柯叔元加詞狠罵老查某 陸小芬不怒竟誇很好笑

柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒家暴的父親，還加詞罵陸小芬。 （大愛電視台提供）柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒家暴的父親，還加詞罵陸小芬。 （大愛電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元暌違13年再拍大愛劇《接住流星的人》，昨與吳昆達、陳少卉、左寧出席記者會。他在劇中飾演酗酒的家暴父親，笑說8天的戲有7天半都在打小孩，和陳少卉飾演的兒子幾乎沒有平靜片段，「就是從頭吵到尾」，笑稱唯一一場開心的戲是去餵鴿子，剛好鴿子也象徵和平。

柯叔元首度與陸小芬對戲，大讚她是「女神級人物」，打趣說：「雖然她現在有了年紀，但她還是女神啊！」劇中他得對陸小芬破口大罵，拍攝時更臨時加了一句狠話：「老查某！」沒想到下戲後，陸小芬竟笑著說：「你演得很好、很精彩，很好笑。」被問罵國際影后會不會嘴軟，他笑回：「只有小演員，沒有小角色，都是內行的，沒問題。」

柯叔元以60集長劇《阿榮與阿玉》叩關金鐘60戲劇節目男主角獎，他坦言比起獎項更讓他苦惱的是典禮服裝，表示「金鐘我最煩的就是衣服，很多品牌的都太小件，我們這種有年紀的，真的不好挑。」

對於得獎，柯叔元早已放寬心：「能連兩年以長劇入圍真的很難得，我覺得已經夠幸運，不用再強求什麼了。」至於老婆有沒有幫他慶祝，他語氣溫柔的說：「她就是我最堅強的後盾，陪伴就是最好的慶祝。」被問會不會帶幸運物走紅毯，他淡定笑回：「我已經夠幸運了，不用再帶啦！」

