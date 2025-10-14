自由電子報
娛樂 最新消息

袁漠遙想騎馬走紅毯 媽媽建議帥美金鐘戰袍

袁漠遙首次參與演出就入圍金鐘獎，覺得自己很幸運。（記者潘少棠攝）袁漠遙首次參與演出就入圍金鐘獎，覺得自己很幸運。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕袁漠遙以GL影集《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘60戲劇節目最具潛力新人獎，熱愛騎馬的她看到簡章提到紅毯可帶狗，竟一度萌生「想帶馬走紅毯」的念頭，笑稱：「太招搖了，但如果可以，好像也不錯。」

對於首次參與演出就入圍金鐘獎，袁漠遙表示入圍就是肯定，能因為戲劇被看見覺得很幸運。被問若得獎，10萬元的獎金會如何運用，她聽到當場綜藝摔，笑完後才說想去蒙古騎馬、買馬頭琴，想親自去試琴，挑一把自己喜歡的琴。

袁漠遙笑說入圍後，家人朋友都比她還開心激動，媽媽相當在意她典禮當天的服裝，傳了很多帥美風格的中性西裝照給她，「帥美比較符合我的個性」，爸爸則是沒說太多，反而默默把入圍訊息發到朋友群組分享喜訊，讓她哭笑不得，還要爸爸低調一點。

得知入圍後，《花香2》的劇組演員有送上祝福，程予希跟她說：「恭喜，好好享受這個過程。」她對程予希吐露：「我其實有點不太習慣看到很多人。」程予希則開玩笑說：「沒事，妳就想像大家是草，妳是一匹馬。」導演王逸鈴也在第一時間祝賀，袁漠遙感謝導演「謝謝妳選擇我當小寧」。

點圖放大header
點圖放大body
